La definitiva opinión sobre la vacuna 'española': "La nuestra es más lenta, pero será eficaz al 100%"

Todos los científicos coinciden. El único antídoto seguro y definitivo contra el coronavirus es una vacuna que sea eficaz, que genere anticuerpos y que pueda extenderse a la población; o por lo menos que pueda aplicarse a los grupos diana. En España comenzaron los ensayos clínicos en fase 2 (ahora ya de fase 3) de una vacuna que se probará en 190 voluntarios en tres hospitales españoles y que tiene la tutela del CSIC.

Precisamente el investigador del CSCI que dirige el proyecto, Luis Enjuanes, ha asegurado en Telecinco que la llamada vacuna "española" va mucho más lenta que otras, pero será más completa y segura porque se está probando con otros virus "similares" al COVID-19, como el MERS. Enjuanes recuerda que el primer coronavirus sintético lo desarrolló su equipo en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC.

Actualmente, la vacuna de Oxford (Reino Unido), Moderna (EEUU) y Sinovac (China) son las que más suenan para comenzar a inocularse en grandes cantidades de población a finales de este año o a mediados del siguiente.

Las tres están en un estadio avanzado de la fase 3. De hecho, el virólogo asegura que estas vacunas son de una "naturaleza diferente" a la que se está diseñando para el SARS-CoV-2 porque solo pueden generar una inmunización a "20, 40 o 60 años".

Por eso, dice, la vacuna española "va mucho más lenta, pero es "muchísimo más completa" porque se ha probado con otros coronavirus tan letales para el hombre como el MERS.

En este sentido, Enjuanes dice que es una vacuna que "induce a una protección 100%", lo que llama "protección esterilizante" que, según explica, es cuando un virus no puede replicarse, infectar o amplificarse porque el sistema inmune ya "está preparado y atento". Según él solo hay una vacuna que cumpla estas características y es la de Johnson and Johnson que se prueba en hospitales españoles.

Hace poco hablamos con uno de los voluntarios de la llamada vacuna española y aseguro que no tenía miedo a los posibles efectos porque, si no, no se hubiera presentado. Nos cuenta que tuvo fiebre, dolor de cabeza, fatiga y altas pulsaciones el día que le suministraron la primera dosis de la vacuna o placebo.

El estudio es a doble ciego, lo que quiere decir que ni el voluntario ni el médico que administra la dosis sabe si se trata de la vacuna o placebo. Los participantes se seleccionan aleatoriamente con un programa informático que los reparte en 10 grupos con diferentes niveles de dosis. "Existen niveles de dosis baja, media y alta, y luego hay una repetición de dosis en distintos momentos. Unos reciben la dosis al mes, otros al segundo o al tercero, y hay un grupo que recibe placebo, por lo que al final quedan diez grupos diferentes y el azar decide en qué grupo está cada voluntario", relata el Jefe de Servicio de Farmacología Clínica del Hospital La Princesa, Francisco Abad.