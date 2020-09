El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) gana el GP de Rusia y Lewis Hamilton fue tercero, por lo que tendrá que esperar a otra carrera para igualar las 91 victorias del alemán Michael Schumacher. El finlandés consigue en el circuito de Sochi de F1 la novena victoria de su carrera y la segunda esta temporada.

Desde el inicio de la carrera Bottas tuvo una muy buena salida, ya que desde la tercera posición se colocó en segundo puesto superando a Max Verstappen. Durante el comienzo, el español Carlos Sainz (McLaren) se salió de la pista en la segunda curva y rompió el eje delantero izquierdo de su coche, obligándole a retirarse. No fue el único que tuvo problemas, el canadiense Lance Stroll (Racing Point), también tuvo que abandonar tras un trompo al ser golpeado por detrás.

Este toque contra el muro deja a Carlos Sainz fuera del #RUSmovistarF1 pic.twitter.com/dstbXufqWh — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) September 27, 2020

El inglés Lewis Hamilton no tuvo complicaciones para mantenerse en el primer puesto hasta la vuelta 7, momento en el que fue penalizado con dos sanciones de 5 segundos, por dos ensayos de salida ilegales. Lo que significaba que Bottas pasaba a ser el favorito para ganar. Hamilton paró en la vuelta 17 para pagar su sanción de 10 segundos y aprovechó para poner las gomas duras e intentar remontar. Tras reincorporarse a la carrera en el puesto 11, detrás de Vettel, pronto consiguió hacerse con sexto puesto tras la parada de Magnussen.

El ‘Checo’ realizó un gran adelantamiento en pista sobre Ricciardo en pista, pero finalmente no logró estar en el podio y se quedó en el cuatro puesto. A menos de 20 vueltas del final, la carrera prácticamente se veía cómo iba a acabar. Bottas en primer puesto con 13 segundos de ventaja sobre Verstappen y Hamilton a 10 segundos de él. Daniel Ricciardo (Red Bull) acabó quinto, seguido del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el francés Esteban Ocon (Renault), el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el tailandés Alexander Albon (Red Bull).

“Sabía que la salida iba a ser la primera oportunidad y ha sido comprometida, tenía algo en el visor y no podía ver exactamente cuándo frenar, sabía que sería una carrera larga después de eso y con el neumático medio habría oportunidades, Lewis ha tenido la penalización y cuando he tenido el aire limpio el ritmo ha sido increíble”, declaraba el finlandés a los medios tras su triunfo en el GP de Rusia.

“Sin duda es bueno conseguir una victoria, hace tiempo de la última, hay que mantener la inercia positiva. He podido quitarle unos puntos a Lewis y quedan unas carreras. Nunca se sabe, no me voy a rendir y a ver cómo acaba esto”, añadía Bottas mostrando su felicidad por conseguir la victoria en la carrera de hoy.

