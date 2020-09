Carmen Lomana aplaude que las calles de Madrid estén llenas de gente y pide "no hacer caso" al Gobierno

La Comunidad de Madrid sigue sin acatar las órdenes del Gobierno central pero aún por lo que continuado incrementando las zonas a las que le afectan las restricciones en la capital. Unas decisiones que han levantado muchas críticas de ambos bandos, los que no entienden a la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, o los que están en contra del cierre total de Madrid, como es el caso de la empresaria Carmen Lomana.

Hoy Madrid estaba como en sus mejores tiempos! Restaurantes, tiendas, calles , terrazas llenas de gente de todos los lugares de España!! Gracias por venir! Gracias por arroparnos y no hacer caso a tanto panfleto vacío del Gobierno que quiere cargarse la Comunidas de Madrid. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) September 26, 2020

"¡Madrid estaba como en sus mejores tiempos! ¡Restaurantes, tiendas, calles, terrazas llenas de gente de todos los lugares de España! ¡Gracias por venir! Gracias por arroparnos y no hacer caso a tanto panfleto vacío del Gobierno que quiere cargarse la Comunidad de Madrid", escribió Carmen Lomana este sábado en su cuenta oficial de Twitter. Un mensaje que no ha gustado a muchos usuarios de la red social por la situación que exactamente está atravesando la ciudad. "716.000 contagios en España. 31.232 fallecidos, siendo Madrid la Comunidad más afectada con 8.546. Mientras los barrios obreros se confinan, llenos de trabajadores sin los que la ciudad se paralizaría, la ciudad está llena mientras se obtenga dinero. Quedan claras las prioridades", ha comentado una tuitera. "Sale mal" y "Hay gente que vive en otro planeta", son otros de los mensajes que se han podido leer en referencia a lo que ha dicho Lomana.

Ante el aluvión de críticas recibida, la empresaria ha vuelto a usar sus redes sociales —esta vez en Instagram— donde ha matizado sus palabras: "Ayer comenté que por primera vez veía Madrid animado, con mascarillas pero animado, mucha gente de fuera, eso me alegró, me pareció un apoyo al comercio a la Hostelería que tanto están sufriendo, no quiero más cierres ni más despidos, ni en el centro ni en los barrios. El contagio es responsabilidad individual cuidarse y cuidar a los hijos que no salgan de botellón. La contradicción es bestial. Ni un control en Barajas o en el AVE por ahorrarse gente nos llevan como borregos. Bien juntitos sin distancia en absoluto. Esta es la realidad."