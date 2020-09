Pedro Cavadas lanza un 'dardo' a Fernando Simón: "¿Ha habido alguien controlando la pandemia? Primera noticia"

Pedro Cavadas es uno de los cirujanos más prestigiosos del país. Es una eminencia en su campo y lleva a sus espaldas alrededor de 30.000 cirugías. Fue el primero en realizar el primer trasplante de cara en España con éxito, y su trabajo está enfocado principalmente en África, pues asegura que "regalarle una vida nueva a un desconocido es un soberano gustazo que debería probar todo el mundo".

Las dos pasiones de Cavadas con las que consigue desconectar después de tanto trabajo son sus hijas y la caza con arco, aunque para él la cirugía no supone retos. "La cirugía no son retos. Eso queda para quinceañeros trasnochados. La medicina es mucho más seria que tus ganas de ser el primero en alguna capullada", comenta con una falsa modestia en una entrevista en Huffington Post.

Además, este reputado doctor fue de los más hábiles al alertar de que el coronavirus allá por marzo no era una simple gripe. "Cualquiera podía verlo. Era autoevidente. Alguien me preguntó y di mi inexperta opinión. El resto fue griterío mediático convenientemente editado", responde a la cuestión del COVID-19.

Cavadas es muy sincero y no tiene pelos en la lengua. Tanto es así que se muestra muy crítico con la gestión de la pandemia del Gobierno y lanza un dardo a Fernando Simón, al ser preguntado por su labor al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias durante estos meses: "¿Ha habido alguien controlando la pandemia? Primera noticia que tengo de ello".

Asimismo, asegura que la "luna era clarísima" en marzo cuando ya acechaba el COVID-19 y los expertos la dejaron pasar. "Cuando el sabio señala la luna, los tontos miran el dedo. No soy yo el sabio, pero la luna era clarísima. Y sigue siéndolo", responde con esta metáfora.

No quiere ser ministro de Ciencia

El cirujano tiene clara su pasión y no aspira a ser ministro de Ciencia. No obstante, cree que deberían existir científicos y expertos controlando la pandemia. "No ha habido expertos reales manejando el problema. Nunca los hubo ni los hay aún", critica. Y continúa censurando la gestión de la pandemia en España: "Los números, por mucho que se torturen, son tozudos. Hablan por sí mismos".

Sobre la posible vacuna contra el coronavirus tampoco se muestra esperanzador, pues cree que es "otra luna clarísima" y que no llegarán a todas las partes del mundo en el mismo tiempo. Y en alusión a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dijo que en diciembre no habría una vacuna, sino dos, Cavadas contesta: "O tres. Hablar es gratis".

En su bola de cristal ve que la normalidad no se recuperará hasta dentro de dos o tres años y la recuperación económica en una década. "Esto no va a acabar bien. Un país arruinado, sin gestores de nivel pendientes de lo que toca, no lo tiene fácil", sentencia con rotundidad.