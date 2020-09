¿Cuál sería tu aspecto si fueras un personaje animado? Esta inteligencia artificial te saca de dudas

La inteligencia artificial está cada día más presente en nuestras vidas. No solo en los campos más técnicos como puede ser el de la robótica, sino en nuestro día a día. Responde a nuestras plegarias cada vez que invocamos a Siri o Alexa, distingue los correo lícito del spam para evitar que la bandeja de entrada de tu correo electrónico sea un caos y te ayuda a encontrar la mejor ruta para llegar a tu destino. En definitiva, una combinación de algoritmos que nos ayuda a mejorar nuestro día a día.

Pero no todas sus aplicaciones son igual de serias y fundamentales. Este tipo de inteligencia también puede ser utilizada para asuntos más triviales como por ejemplo intercambiar nuestro rostro por el de un personaje de nuestra película favorita. En tres sencillos pasos puedes convertirte en el capitán Jack Sparrow o incluso descubrir cómo sería una versión actualizada de Regreso al futuro protagonizada por actores como Tom Holland y Robert Downing Jr.

Estos son los pasos a seguir para descubrir cómo sería tu aspecto si fuera un personaje animado

¿Alguna vez te has preguntado cuál sería tu aspecto si fueras un personaje animado? Ahora puedes descubrirlo gracias a Toonify y su inteligencia artificial. Tras acceder a esta plataforma, que se ha viralizado durante estos últimos días gracias al poder de las redes sociales, tan solo tendrás que colgar una fotografía, darle al botón Toonify y esperar a que el algoritmo de la página web haga el resto. Tras analizar la imagen en cuestión, la inteligencia artificial creará una nueva fijándose en los rasgos faciales de la persona y exagerándolos como si de un personaje de Disney se tratara.

Entre otras cosas, la aplicación agranda los ojos del modelo en cuestión y exagera la forma de su cara para que se parezca a un personaje animado. También modifica su pelo e incluso las cejas y las orejas. Varios segundos después de subir la fotografía, el algoritmo analizará cada una de sus características y te la devolverá con el filtro aplicado.

No, las imágenes no se almacenan en ningún servidor

Cuantos más objetos haya en la fotografía peor, así que procura compartir únicamente aquellas en las que la inteligencia artificial pueda descubrir hasta el más mínimo detalle de tu rostro. De hecho, y dado que ha sido entrenado con un sinfín de personajes animados, el algoritmo suprimirá tus gafas ante la poca representación de las mismas en este tipo de proyectos.

Según cuentan los desarrolladores de esta aplicación en su página web, Toonify no almacena ninguna de las imágenes cargadas o generadas. Tras enviar la imagen a la inteligencia artificial, esta muestra el resultado y la suprime. Por lo tanto, y dado que no guarda ningún tipo de imagen en sus servidores, no hay ninguna vulnerabilidad en lo que a privacidad se refiere.