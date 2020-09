La dura sanción que podría caerle a Pellegrini por estas palabras tras el Betis-Real Madrid

Las palabras de Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, tras la derrota por 2-3 ante el Real Madrid, están siendo miradas con lupa por la Federación Española de Fútbol. El organismo tiene previsto acudir al Comité de Competición para que se le abra un expediente al chileno por sus declaraciones sobre los árbitros.

El entrenador lamentó la derrota en la tercera jornada de Liga y aseguró que "jugar contra el Madrid, el VAR, el penalti y la expulsión es demasiado", además de elogiar la actitud de sus jugadores, sobre todo en la primera parte del choque.

"Penal, expulsión, el VAR, y el Madrid juntos es demasiado. El árbitro es el encargado de impartir justicia, seguramente tenga razón, hay que revisar las imágenes. Me quedo con lo que hizo el equipo once contra once, hay que ver la posición de Benzema en el autogol de Emerson, pero lo decide la televisión y el VAR", dijo el técnico chileno.

"Nosotros salimos como siempre y es verdad que el 2-2 podía haber llegado en cualquier momento", comentó el técnico verdiblanco, que no quiso polemizar más con la jugada del penalti de Bartra sobre Borja Mayoral. "No estoy molesto con el arbitraje, el partido fue igualitario hasta la expulsión", recalcó.

📻⚽️🔴 PELLEGRINI: "Jugar contra el Real Madrid, contra el VAR, contra las expulsiones, contra los penaltis es muy difícil"



💥"Toda la justicia hoy ha ido de parte del Real Madrid"https://t.co/4bB70d2Iq6 pic.twitter.com/3C1t5n55a4 — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 26, 2020

La sanción

El código disciplinario de la FEF cambió y es posible que muchos profesionales del fútbol aún no sean conocedores de ello. El mismo Comité de Competición puede analizar por sí mismo las declaraciones sin que haya denuncia de un tercero.

Por tanto, estas palabras podrían costarle al entrenador chileno una dura sanción que puede ir desde los cuatro hasta los 12 partidos de sanción y una multa de 600 a más de 3.000 euros.

Pellegrini, sin miedo a la sanción

El técnico no teme que sus críticas a la actuación arbitral en el que partido que su equipo perdió el sábado contra el Real Madrid le acarree una sanción y reiteró "en cuanto al VAR, la misma respuesta que cuando" opinó sobre el asunto "en Inglaterra: es una herramienta que da más justicia" aunque discrepa "de cómo se usa y cuándo, dijo".

"Estoy muy tranquilo, no dije nada. Sería extraño que fuera sancionado sin haber culpado a nadie. Dije que era muy difícil. No creo que haya que darle tanta importancia a las declaraciones tras los partidos", añadió el entrenador al respecto.

Manuel Pellegrini considera anecdótico el liderazgo el Betis, ya que "solamente se han jugado tres fechas", e incompletas porque "no todos los equipos han jugado los tres partidos", pero se mostró dispuesto a "defender esa posición" repitiendo la "media hora brillante" jugada en la primera mitad contra el Real Madrid.

"Convertimos dos goles y tuvimos muchas ocasiones para poder haber hecho alguno más. Muchas veces, se gana y uno queda más disconforme con el juego. Tenemos que saber corregir los defectos, explotar las virtudes y que lleguen los mejores resultados posibles", agregó el técnico verdiblanco.

Más información

Descubre las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Conoce el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.