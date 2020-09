Fernando Verdasco confirma en SER Deportivos que demandará a Roland Garros: "Es indignante"

El tenista español Fernando Verdasco ha relatado en SER Deportivos la polémica decisión que le ha dejado fuera de disputar Roland Garros esta temporada.

"Llegué a París el martes pasado, venía de borrarme de Hamburgo porque era mejor entrenarme unos días. Me hice una PCR antes de Hamburgo y di negativo. Una vez en París nos hacen la prueba a todos y vienen al día siguiente y dicen que son todos negativos menos yo", relata Verdasco.

Entonces, el número 59 del mundo pidió una segunda prueba, ya que había superado el coronavirus "un mes antes". "Digo que debe ser un error porque fui positivo un mes antes. Se negaron a hacerme otra prueba o un análisis de sangre para ver que tengo muchos anticuerpos y que soy inmune y que no soy contagioso. Después de 50 horas en la habitación les dije que salía el cuadro en tres horas, que me iba a hacer test por mi cuenta porque estaba seguro de que era negativo y que iba a decir que os habéis negado a hacerme un segundo test", ha dicho Verdasco, que se siente "decepcionado, enfadado y de todo".

Verdasco dio negativo en dos PCR que se realizó por su cuenta: "Imagínate mi indignación, es increíble, es una falta de respeto para un jugador que lleva 16 años disputando Roland Garros. Y al día siguiente cambian la norma y ya se pueden hacer el segundo test. Cuando ya estoy fuera del cuadro. Ya es el colmo".

"¿Si quiero demandar a Roland Garros? Sí, evidentemente. Nadie se puede creer que un torneo como Roland Garros pueda hacer eso. No puede ser. Ya no es una cosa del dinero es una cosa del daño que te hace personal y profesionalmente", ha manifestado Verdasco.

El tenista esta tocado: "Ya no sé si voy a volver a jugar este año o no porque se te quitan las ganas de todo. Hacen las cosas como les da la gana, sin ninguna coherencia y sin ningún respeto. Los derechos de los jugadores no valen nada".

Y advierte: "Tú imagínate si esto le pasa a Rafa Nadal, que es el deportista más importante de la historia de España. Llamaría el Rey, llamaría el Presidente del Gobierno…".

