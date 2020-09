La pandemia provoca un desplome de las demandas de divorcio

Un 42,1% han caído las demandas de divorcio en el segundo trimestre del año respecto a 2019, coincidiendo con el Estado de Alarma y la paralización de la actividad en los juzgados. El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierte de que hay que tomar los datos con cautela: "La desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, y aconsejan tomar con cautela las variaciones interanuales".

El descenso ha afectado a todo tipo de demandas: "Las 9.552 demandas de divorcio consensuado son un 41,8% menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2019. Las 6.264 demandas de divorcio no consensuado son un 42,4% menos. Por lo que respecta a las demandas de separación, las 446 demandas de separación consensuada representan un 46,4% menos que un año antes y las 214 no consensuadas, un 41,7% menos que las presentadas el mismo periodo de 2019", señala el CGPJ en un comunicado.

Por comunidades Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana son los territorios con más divorcios en lo que va de año. Madrid, Castilla y León, Aragón y Galicia los que tienen menos.

También se han visto afectadas las demandas relacionada con el cuidado de los hijos, en torno a un 40% menos que en el mismo periodo de 2019. "Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 1.846, se han reducido un 41,9%, y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 5.880, lo han hecho un 37,6% respecto al mismo trimestre del año pasado. Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 3.542, han tenido una disminución interanual del 34,2%, mientras que las no consensuadas, 4.387, han mostrado una disminución del 39,9%".