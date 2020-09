Muere Quino, el creador de Mafalda

El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido como "Quino", ha muerto este miércoles en Mendoza, su ciudad natal, a los 88 años, según ha informado el entorno del autor. El artista es conocido por sus tiras cómicas con la niña Mafalda de protagonista. Ha sido uno de los más destacados humoristas gráficos de las últimas décadas.

Hijo de inmigrantes andaluces, que fueron a Argentina en 1919, nació en la ciudad de Mendoza y allí comenzó su carrera. Desde niño se le llamó Quino, era una manera, contaba, de diferenciarle de su tío, con el que compartía nombre y también profesión, de él aprendió el oficio de dibujar. A los 13 años se matriculó en la Escuela de Bellas Artes, pero abandonó pronto. Fue ahí cuando se dedicó a dibujar historietas de humor y a los 18 se instaló en Buenos Aires. Ya en la capital, publicaría sus primeros trabajos. E 1963, aparece su primer libro de humor, “Mundo Quino” y, solo un año después, en 1964 la revista Primera Plana presentó en sociedad la tira cómica de Mafalda, esa niña de mirada adulta, ideas progresistas y feministas, que se haría famosa en todo el mundo.

Mafalda, la niña que odiaba la sopa, adoraba a los Beatles y quería por encima de todo paz en el mundo, ha cumplido este verano 50 años desde su llegada a las librerías españolas. "Lo de la sopa era una alegoría a los regímenes militares que nos daban de comer ideas que no nos gustaban todos los días", decía Quino en una entrevista en la SER. Este año, el Salón del Cómic de Barcelona iba a homenajear al personaje y a su autor. La niña capaz de poner en jaque todo con sus ácidas críticas a la sociedad y a la política, está más de actualidad que nunca. Traducida a varios idiomas y llevada a series de dibujos animados, es uno de los personajes icónicos del imaginario colectivo.

Para Quino ha sido importante esa trascendencia, pero solía decir que no le gustaba el uso que a veces se daba de su personaje: "Me he encontrado varias. La derecha española hizo una pegatina con Guille y la bandera franquista y fue como una patada en el hígado para mí", contaba en esta emisora.

En 2014 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014 por el "enorme valor educativo" y "dimensión universal" de su obra y por unos personajes que "trascienden cualquier geografía, edad y condición social”, destacaba el jurado. A lo largo de su carrera ha recibido otros reconocimientos como la Orden Oficial de la Legión de Honor del gobierno francés. Creador de una parte de la cultura argentina, su humor ha acompañado a los niños de varias generaciones, a través de sus historias y reflexiones.

Dibujo de Quino sobre el COVID-19 / QUINO

Con el golpe de Estado en Argentina de 1976, el humorista se exilió en Milán. En 1990 adoptó la nacionalidad española y ha alternado residencia también entre Madrid y Buenos Aires. Desde hace unos años, el autor, que se había mudado a Mendoza desde Buenos Aires a finales de 2017, tras quedarse viudo, sufría problemas de salud, aunque siguió asistiendo a diversos homenajes a su obra. Sus últimas viñetas tienen que ver con el coronavirus. Quino, junto a otros artistas argentinos, trató de concienciar a la población de la gravedad de la pandemia con sus dibujos. Mafalda con semblante serio al lado de una bola del mundo llena de vendas, era la expresión de lo que el COVID-19 estaba significando para todos. Decía que para su epitafio le gustaría la frase 'Que no supo vivir'. Lo explicaba diciendo que trabajo demasiado. "Le di mucha importancia a mi amor al trabajo. Me lo tomé casi como un religioso ortodoxo, que descuidan a su familia por estar siempre con la religión".