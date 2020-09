Ángel Torres: "Bordalás se ha vuelto un poco quejica y pedigüeño"

El presidente del Getafe Ángel Torres ha sido contundente en SER Deportivos y ha respondido a las peticiones del entrenador José Bordalás de reforzar la plantilla. "No por mucho pedir nos van a dar más. La situación del fútbol, y del país, y de Ángel Torres y del Getafe es la que es. ¿Estamos líderes y estamos pidiendo? Tenemos 22 jugadores inscritos, que nadie piense que tenemos 15 ni 18. Estoy muy contento con la plantilla que tengo, lo que pasa es que el míster se ha vuelto un poco quejica y pedigüeño", ha asegurado el presidente.

Cuestionado por las reiteradas peticiones de Bordalás de ampliar la plantilla, incluso en rueda de prensa, donde en varias ocasiones ha asegurado que están buscando más, ha respondido: "No por decir todos los días una mentira se termina haciendo verdad. Acabo de hablar con él, hay buena relación y buen rollo y él sabe que algunas posiciones las estamos intentando reforzar, pero no es fácil, está el mercado muy complicado. Yo lo digo, si vienen un par de cositas se pondrá tan contento, pero 'virgencita, que me quede como estoy".

"Es muy posible que no venga nadie. No es un entrenador que utilice 20 ó 25 de plantilla, sabemos con los que juega", ha añadido Ángel Torres.

Sobre quien sí ha hablado es sobre Víctor Mollejo a quien el Getafe quiere cedido: "El chico quiere venir, pero dependemos del Atlético de Madrid. Nos gusta y creo que nos puede ayudar, pero no estamos excesivamente preocupados. Si puede venir bien, genial, pero si no, si vamos líderes, ¿qué más queremos?".

Sobre el objetivo a final de temporada para el Getafe, Ángel Torres ha señalado que debe ser estar entre los ocho primeros clasificados de LaLiga.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.