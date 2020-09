Salvador Illa: "No contemplo que una decisión colegiada no se aplique en una comunidad autónoma"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece tras la reunión del Consejo Interterrtorial de Salud que ha tenido lugar este miércoles entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y en el que se ha debatido la propuesta del Gobierno para reducir la movilidad en ciudades de más de 100.000 habitantes.

El ministro ha explicado que la decisión que se ha tomado hoy en el Consejo Interterritorial es una decisión colegiada aprobada por "amplia mayoría" y que por tanto "tiene que hacerse efectiva por las comunidades autónomas". Illa ha asegurado que su departamento publicará en el BOE en "los próximos días" una orden con la decisión colegiada

Preguntado por el cambio de criterio de la Comunidad de Madrid, que vería como 10 de sus municipios (incluida la capital) sufrirían restricciones en la movilidad, el ministro Illa ha afirmado que "nadie entiende" su cambio de posición, pero que "no contempla" que la CCAA presidida por Díaz Ayuso no aplique las medidas aprobadas este miércoles.

Las restricciones anunciadas por el Gobierno afectarán a Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Parla y Madrid, todos en la Comunidad de Madrid.

En la reunión de este miércoles las comunidades de Madrid, Galicia, Andalucía, Cataluña y Ceuta, han votado en contra de la propuesta del Gobierno, mientras que Murcia se ha abstenido y Castilla y León ha votado a favor, así como las comunidades autónomas socialistas.

Este acuerdo ha sido aprobado con amplia mayoría. 13 votos a favor y 5 negativos. Es una decisión colegiada del sistema nacional de salud.

Aquellos municipios de más de 100.000 habitantes con una IA de más de 500 casos por 100.000 habitantes, que presenten un porcentaje de positivad superior al 10% y que firmen parte de una CCAA con una ocupación de UCI superior al 35% tendrán que aplicar varias medidas de contacto social, restringiendo la entrada y salida salvo excepciones. Afecta a 10 municipios, todos de Madrid.

Se restringe a 6 personas las reuniones, aforos en hostelería al 50%, se prohíbe el consumo en barra, cierre de comercios a las 22:00 horas, dejar de coger clientes en restauración a las 22:00 horas y cierre a las 23:00 horas.

Todo esto se hace con el objetivo de tomar el control de la pandemia.

En los próximos días será publicada la decisión colegiada, que se plasmará en una orden del ministro de Sanidad y que será publicada en el BOE con los detalles que les he avanzado.

Cuando uno va al médico esperan que le digan la verdad. Tenemos una responsabilidad y la situación en Madrid es compleja y preocupante. Madrid ha sumado 4.810 casos y es el segundo mayor incremento diario de la segunda ola. Los casos son el 43% de los casos del país. La situación se puede doblegar se va a doblegar, por eso hemos tomado esta decisión colegiada. Todos debemos estar a la altura con el objetivo de doblegar la curva.

Emitió un comunicado por el que se mostraba satisfecho con el acuerdo: Nadie entiende su rechazo ahora. Tenemos ahora una orden que es una decisión colegiada y que se tiene que hacer efectiva por las comunidades autónomas.

La decisión tiene que hacerse efectiva. Me he mostrado abierto a que la decisión sea completada y emplazada a las CCAA para poder mejorar esta orden. Quedo a la espera de estas aportaciones y si hay que retocarla o mejorarla, lo haremos.

No contemplo el escenario (de que una CCAA se niegue a aceptar estas medidas).

Trabajaremos incansablemente para lograr los consensos más amplios y para que las decisiones se tomen por unanimidad. ayer había un acuerdo y hoy no. Ayer se comunicó un acuerdo en la línea de lo que pedían las autoridades de Madrid, pero lo que ayer era bueno hoy no lo es.

Madrid dijo que había un acuerdo y no me corresponde a mi decir por qué hay este cambio de opinión. No quiero valorar las razones y no contemplo que una decisión colegiada que afecta a la salud pública no sea llevada a término por la Comunidad de Madrid.