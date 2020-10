El Barcelona realiza una segunda oferta por Eric García

El FC Barcelona ha acometido una nueva intentona para hacerse con los servicios del central catalán Eric García, actualmente en el Manchester City. Es la segunda oferta que el club blaugrana envía al equipo inglés por el central y la misma consiste en ocho millones de euros más dos en variables, tal y como han informado Sique Rodríguez y Jordi Martí.

Esta oferta que realiza el Barcelona no se diferencia en nada con la primera que ya mandó para intentar fichar a Eric García, pero el club quiere mostrar oficialmente su insistencia por el futbolista.

Eric García, barcelonés, de 19 años creció en la cantera del Barcelona, hasta que en 2017 fichó por las categorías inferiores del Manchester City. Desde entonces ha ido subiendo escalones hasta que Guardiola le dio la alternativa la pasada temporada. Eric García, con una gran salida de balón, ha ido ganando importancia hasta el punto de llegar a debutar en partido oficial con la selección española absoluta de fútbol el pasado 6 de septiembre contra Ucrania en el Alfredo Di Stefano, en el partido correspondiente a la primera jornada de la Liga de Naciones.

El jugador nacido en Barcelona termina contrato en junio de 2021, pero como ya avisó Lu Martin en la Cadena SER hace unas semanas, "el Manchester City no le va a regalar". "Si el Barcelona no paga no se le lleva, el City no va a regalar un jugador por el que han apostado y continúan apostando. Si el Barcelona paga, se le llevará, pero si no, continuará un año más en Manchester".

Jordi Martí contó tras la salida de Eric García del Barcelona hace tres años que el central "no veía futuro en el club blaugrana", a pesar de que era una de las joyas más preciadas de la cantera culé. El Manchester City pagó cerca de un millón y medio de euros para llevárselo en edad de cadete. Tres años más tarde, el Barcelona continúa peleando por su regreso.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.