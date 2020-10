La exconcejala de Urbanismo del PP en Madrid deja el partido: "Este PP da rienda suelta a la corrupción"

“Estoy muy orgullosa de haber pertenecido al PP (…) pero desde hace tiempo me duele mi partido. Los casos (de corrupción) que estamos conociendo y lo que está por llegar, no son hechos aislados, es un cáncer que hay que extirpar. Si no actuamos enérgicamente vendrán más casos”. Son palabras de que fuera concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid durante la era de Alberto Ruiz-Gallardón, Pilar Martínez, en un vídeo colgado en su perfil de Facebook. En esta alocución, Martínez hace pública la renuncia a su acta de concejal popular en el municipio madrileño de Villaviciosa de Odón asegurando que aunque lleva “toda una vida” tratando de luchar contra la corrupción, en las actuales circunstancias no se ve capaz de seguir haciéndolo al no contar con el respaldo de su partido para hacerlo.

“Presento mi renuncia como concejal porque las fuerzas no me dan para más. Yo puedo luchar contra esos intereses privados que han sido la ruina del partido popular, pero necesito el apoyo de mi partido En el pasado lo tuve, pero entonces era un partido reformista, centrado y regeneracionista. Hoy es un partido penetrado por una red de intereses ajenos a la política, que mediante modos autoritarios da rienda suelta a que proliferen casos (de corrupción) como los que estamos viviendo y que avergüenzan a votantes y militantes”

Fiscalía Anticorrupción y presiones de Vox

Al tiempo que hace pública su renuncia al acta de concejal en el municipio madrileño, Martínez asegura haberse puesto en contacto con la Fiscalía Anticorrupción. "He trasladado todo lo que sé sobre la operación del centro de Formación Deportiva en Villaviciosa de Odón para que lo investigue. Tanto lo que han hecho como lo que van a hacer. La misma red de intereses privados que tanto daño ha hecho al PP".

La que fuera estrecha colaboradora de Alberto Ruiz Gallardón asegura que el PP la apartó de la dirección del partido en el municipio cuando tras las últimas elecciones municipales, Vox pidió su cabeza en respuesta a su oposición (cuando ocupaba la cartera de urbanismo en la capital) a “las prácticas urbanísticas ilegales” de los entonces empresarios constructores Espinosa de los Monteros y Monasterio. “Vox pidió mi cabeza como una suerte de venganza por el freno que puse a las prácticas urbanísticas ilegales de Espinosa de los Monteros y Monasterio durante mi etapa en el ayuntamiento de Madrid. Finalmente desde la dirección regional se impuso una gestora para que me desplazara de la dirección del partido en Villaviciosa”, asegura Martínez.