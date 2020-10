Fernando Simón advierte que "la epidemia sigue en fase de expansión"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha comparecido este jueves en el Ministerio de Sanidad para dar cuenta del estado de la pandemia de COVID-19 en España. Simón ha recordado que la media nacional de la incidencia acumulada (casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días) ha bajado a 274, aunque ha detallado que la interpretación de los últimos datos ha de hacerse con cautela porque varias CCAA están comunicando sus actualizaciones con más retraso de lo normal.

Aunque este jueves se ha comunicado la muerte de 182 personas, Simón ha destacado que el índice de letalidad es muy bajo y eso hace que, aunque la situación actual es muy preocupante, no resulta comparable con la que España atravesó en los meses de marzo y abril.

Simón ha detallado que Navarra está realizando alrededor de 4.000 test PCR a la semana por cada 100.000 habitantes, mientras que otras se sitúan alrededor de las 1.000, lo cual cumple con las recomendaciones europeas. También ha destacado, de todas formas, que el índice de positividad sigue siendo alto (11,2%, con CCAA por encima del 20%), lo cual significa que la epidemia sigue en fase de expansión, con "un nivel de transmisión preocupante".

Preguntado sobre si se debería haber actuado antes, especialmente en Madrid, para frenar esta segunda ola, Simón ha reconocido que eso es fácil decirlo a posteriori y ha evitado entrar en ese debate por el momento. Pero sí ha explicitado que las medidas aprobadas en el Consejo Interterritorial son "de mínimos".

Preguntado sobre la confusión de la ciudadanía y la negativa de ciertos sectores a cumplir las normas, Simón ha asegurado que las medidas que se están aplicando no son muy diferentes entre unos sitios y en otros. "Si alguien no quiere cumplirlas en mayo, junio, julio y agosto, dudo que las quiera cumplir en septiembre", ha dicho. "Afortunadamente este grupo, que tiene una incidencia en la salud pública, aunque ellos no se lo crean, es relativamente pequeño".

"No se sacan los ejemplos de los millones y millones de personas que sí cumplen las normas", ha dicho el director del CCAES. "Que algunos no lo hagan no es bueno porque es una muestra de incivismo, pero su impacto es pequeño, salvo en su entorno. Ellos sabrán lo que hacen".

Mensaje a la comunidad educativa

El director del CCAES también ha querido compartir una reflexión sobre la evolución del COVID en septiembre: "Quiero expresar mi agradecimiento a toda la comunidad educativa, niños, adolescentes y maestros, porque hasta ahora el impacto de la vuelta al colegio está siendo muy limitado. Si se hacen las cosas bien, podemos controlar la transmisión".

Mensaje a los madrileños

Aun siendo consciente de que se le ha acusado de cebarse con Madrid, Simón también ha explicado que la esta comunidad representa más del 35% de los casos que se notifican en toda España y que es la que tiene mayor incidencia y mayor ocupación hospitalaria, por lo que ha querido recordarle directamente a sus ciudadanos que es fundamental lavarse las manos, usar la mascarilla, respetar la distancia y reducir las salidas del domicilio.