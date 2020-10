David Broncano y el mundo del fútbol vuelven a darse la mano. En el último programa de La Vida Moderna de la Cadena SER, uno de los grandes protagonistas fue el nuevo jugador del Atlético Baleares, Vinicius Tanque. Para algunos, concretamente para David Broncano, Ignatius Farray y Quequé, al que definen como "El Vinicius bueno".

La historia se remonta al mes de julio, cuando David Broncano descubría al nuevo futbolista que había fichado el Cartagena, el ya mencionado Vinicius Tanque. Más allá del rendimiento del jugador, que había jugado en Brasil en temporadas anteriores, lo anecdótico de su nombre fue suficiente para llamar la atención del programa de la Cadena SER.

En el último programa de La Vida Moderna, que puede ver a continuación si no lo has hecho ya, el delantero ahora del Atlético Baleares hace su aparición por sorpresa vía telefónica. Algo que dejó boquiabierto a Broncano, que se deshizo en elogios con el futbolista: "Me acabo de emocionar. Para mí eres como Luis Suárez", afirmó el presentador del programa.

La felicidad e ilusión de los minutos iniciales se transformó en una entrevista medianamente seria que llegó a su cúspide cuando Vinicius Tanque fue preguntado por su brutal aspecto físico, y su respuesta no decepcionó: "Llevo yendo al gimnasio desde los 14 años", afirmó, antes de entrar de lleno en las intenciones malignas que le propone Ignatius Farray usando su musculatura para otros fines.

Uno de los mejores momentos de esta entrevista fue cuando el propio jugador prometió a Broncano una camiseta suya firmada, algo que ilusionó aún más al también presentador de La Resistencia: "Te hacemos una estatua", bromeó Broncano con el jugador.

A sus 25 años, el jugador busca consolidarse en la categoría bronce del fútbol español y a pesar de las escasas oportunidades en el Cartagena (tan sólo pudo disputar un total de cuatro partidos), el futbolista espera hacerlo bien en su nuevo club, el Atlético Baleares, del que ya se declararon seguidores todos los colaboradores de La Vida Moderna. Ahora afronta su primer año al completo en España y espera mejorar sus registros goleadores, aunque admitió que en un futuro una de las Ligas que más le llaman la atención es la Bundesliga.

A la lista futbolística de Dani Parejo o Gerard Piqué, ahora se suma Vinicius Tanque. Un jugador que ha llamado la atención de David Broncano, y al que seguirá los pasos. El propio Quequé lo invitó a sentarse con ellos en algún programa en el futuro.

