Impaciente hasta conocer la resolución judicial que ha abordado el enfrentamiento público nacido en el pasado partido entre Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella, el español Álvaro González ha decidido al fin explicar su calvario durante estas semanas. Acusado por el brasileño Neymar Júnior de insultos racistas en el encuentro, el central ha quedado libre de cargos ante la falta de pruebas que plasmaran estos hechos. Sin embargo, ha explicado cómo su familia lo ha pasado "muy mal" a causa de la repercusión de "la ola Neymar".

"Me llegaron más de 2 millones de WhatsApps con todo tipo de amenazas y en otros idiomas", ha desvelado en una entrevista que él mismo ha publicado en sus redes sociales. Entre esos mensajes, Álvaro enumera: "fotos de nuestros coches, que iban a venir a mi casa a matarme, fotos con mis padres en su tienda diciendo que iban a ir a matarlos...". "He tenido miedo", confirma, asegurando que no fue consciente de las dimensiones del problema hasta aterrizar en Marsella tras el partido.

En sus palabras recogió la inconsciencia de la estrella del PSG sobre su poder mediático. "La ola Neymar es muy grande. Creo que él no sabe la repercusion que tiene", plasmó, afirmando incluso que el temor hizo que sus padres se trasladaron con él por seguridad.

🎥 Tenía muchísimas ganas de hablar. Gracias a @irenejunquera y al team de @DragoonTW por darme voz. Un abrazo,



Álvaro Gonzálezhttps://t.co/yM73Zl7zBb — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) October 2, 2020

"La ola nos estaba superando", admitió el cántabro, que llegó incluso a plantear dejar el Olympique de Marsella. "Quería hablar y no podía hablar de todo", expresó, llegando a revelar sus conversaciones con su presidente y su entrenador. "Fui de cara y hablé al club, les dije 'como no se confíe en mi palabra yo no quiero estar aquí, quiero estar tranquilo con los míos", apuntó Álvaro, más que satisfecho con el trato de los suyos. "Me han apoyado, me hacen sentir súper querido y el club ha estado conmigo hasta que ha salido la sentencia", añadió.

Atrás queda ya un enfrentamiento que empezó en el campo y terminó en juicio sin cargos para ninguno de los presentes, aunque Álvaro González sigue confiando en que la reacción de Neymar haya sido fruto de un malentendido. "No hay nada", declaró, escudándose en las grabaciones de cámaras, micrófonos y lectores profesionales de labios. "Me han inculcado unos valores y ni Neymar ni nadie los va a echar por tierra", zanjó el defensor, después de haberse quitado un peso de encima con la sentencia.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.