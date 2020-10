El Museo del Prado viaja "al epicentro de la misoginia en el siglo XIX"

Como "un viaje el epicentro de la misoginia del siglo XIX" y una "revisión del canon". Así define el Museo del Prado los objetivos de esta exposición, Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España (1833-1931), comisariada por Carlos Gonzalez Navarro. Este ha señalado, en su presentación este lunes, que la exposición plantea "una revisión crítica sobre la imagen y sobre la consideración de la mujer en el mundo del arte y, en concreto, en el sistema artístico español del siglo XIX".

En cuanto al título de la exposición, Invitadas, el comisario ha explicado que "Invitadas no es en ningún caso, lo que el Museo del Prado opina sobre las mujeres que se dedican al mundo del arte, Invitadas es lo que el siglo XIX nos ha dejado en los almacenes del museo como representación de las mujeres artistas y lo que el siglo XIX nos ha dejado en los almacenes como representación de las mujeres como sujeto artístico, elementos subsidiarios manejados por los hombres".

González Navarro ha añadido que no se trata de "una bienal sobre pintoras españolas del siglo XIX", sino que "se trata de dar visibilidad a las pintoras del siglo XIX en un contexto que explique ideológicamente el molde al que tuvieron que someterse todas ellas, desde la primera hasta la última de las mujeres en ese periodo, desde las obedientes hasta las más luchadoras que se enfrentaron a los modelos y prototipos que se imponían como fórmula única de la representación de la mujer".

La muestra, que agrupa 133 obras, la mayor parte de ellas procedentes de los fondos y almacenes del Museo -40 de ellas han sido restauradas para la ocasión- estaba prevista por la pinacoteca en marzo y, en opinión del director del Prado, Miguel Falomir, es una "exposición necesaria" que "no llega tarde, al revés, llega en el momento en que tenía que llegar y como consecuencia lógica del trabajo del museo desde hace unos años".

Sobre la ausencia de obras de arte firmadas por mujeres en el Prado, Miguel Falomir ha señalado que "El Prado no es distinto a nada. Aquí ha habido machismo en la justicia, en la medicina y en las artes, no solamente en el Prado. Me gusta pensar en lo que yo estoy intentando hacer para paliar esa situación y sé que llevo tres años como director del museo y en esos años hemos hecho un itinerario LGTBI, la exposición de Sofonisba y Lavinia y ahora esta. Hay pocos museos en España y en Europa que en tres años hayan tenido una programación más activa".

Sin embargo, preguntado por la SER acerca de si, una vez finalizada la exposición en marzo de 2021, estas obras de mujeres se incorporarán a la colección permanente del museo o volverán al almacén, Falomir contestaba: "No podemos colgar cien obras nuevas de golpe, pero sí que hay obras que se van a incorporar", sin matizar cuántas ni cuáles. Falomir ha explicado también que entre sus proyectos futuros está el de dedicarle una exposición en 2021 a María Luisa Caturna, primera patrona del museo, importantísima historiadora del arte y discípula de Ortega.

La exposición, dividida en 17 secciones muestra en una primera parte esa imagen o representación de la mujer en el arte desde una mirada masculina, concebidas como reinas incapaces, prostitutas, mujeres desequilibradas, inestables, brujas o extraviadas en las obras de Antonio Fillol, Carlos Verger Fioretti, José Jiménez Aranda, José Soriano Fort o Baldomero Gili y Roig. En una segunda parte, la exposición visibiliza las obras de mujeres copistas, miniaturistas, maestras de dibujo y, por fin, "verdaderas pintoras": Sophie Liénard, Jane Clifford, Emilia Carmena de Prota, Joaquina Serrano y Bartolomé o Paula Alonso. Mujeres que "nunca accedieron a las condiciones que sí gozaron los hombres artistas, permanecieron como unas invitadas de segunda", según el comisario de la muestra.