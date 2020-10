Los Miami Heat siguen vivos frente a Los Angeles Lakers en la lucha por el anillo (2-1). Un providencial partido de Jimmy Butler, con un triple doble de 40 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes, permitió a la franquicia de Miami ganar 115-104. No obstante, las redes sociales se fijaron en un curioso detalle: la marcha de LeBron James a falta de diez segundos.

LeBron walked off the court with 10 seconds left. pic.twitter.com/zTvwZhHDq5 — SportsCenter (@SportsCenter) October 5, 2020

Cuando un equipo en la NBA tiene la victoria asegurada, cada vez es más común que los últimos diez segundos del último cuarto no se jueguen. En esta ocasión, fue James quien comenzó la marcha, haciendo que sus compañeros le siguiesen. Algunos usuarios en redes sociales fueron muy contundentes: "Es una falta de respeto". Otros justificaron la acción entendiendo la frustración de James.

Butler desquicia a James

El alero de los Heat estableció su mejor marca como profesional en playoffs al aportar un triple-doble de 40 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes. La victoria sorpresa de los Heat, fue la primera de la serie que disputan al mejor de siete y que ahora está con ventaja de 2-1 para el equipo de los Lakers.

El cuarto partidos se jugará el martes en el mismo escenario de la burbuja de Orlando. A pesar de las bajas por lesión de los titulares, el base esloveno Goran Dragic y el pívot Bam Adebayo, por segundo partido consecutivo, esta vez, los Heat, gracias a Butler, no solo consiguieron su primer triunfo en la serie, sino que demostraron que juegan mejor con los reservas.

"No me importan los triples-dobles, lo importante es ganar"

Por su parte, el alero de los Heat afirmó tras el partido que "no le da importancia" a sus cifras. "No me importan los triples-dobles. No me importa nada de eso. Realmente no lo hago para lucimiento individual. Quiero ganar. Hicimos eso. Estoy feliz con el resultado", comentó.

Por su parte, James aportó un doble-doble de 25 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias. El alero fue crítico con el conjunto angelino y señaló que al equipo le faltó ambición en la recta final, pero todo cambiará de cara al cuarto partido. "Estaremos listos para volver a competir al máximo y recuperar nuestro mejor baloncesto", añadió

Más información

