Aznar dice que enviar el mensaje de que Madrid es una ciudad "prácticamente apestada" es un "error muy grande"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha advertido de que enviar el mensaje de que Madrid es una ciudad "prácticamente apestada", en la que "no se debe estar ni vivir ni pisar", es un "error muy grande", como lo es también la sensación de "obsesión por el control político" de la capital.

Igualmente, ha lamentado el "intento de criminalizar a algunas personas" en Madrid, y ha censurado que el Gobierno de Pedro Sánchez se refugie en la "cogobernanza" para justificarse.

En encuentro telemático organizado por Nueva Economía Fórum, Aznar ha lamentado esa obsesión por controlar Madrid más allá de la decisión de los ciudadanos, pero también ha advertido a los partidos que gobiernan esta comunidad -PP y Ciudadanos- que si tienen "un tropiezo" éste puede tener un "efecto cascada" en toda España.

"Intento de criminalizar"

El expresidente ha considerado que durante años la Comunidad de Madrid ha sido "un modelo de referencia y de libertad política, así como de tolerancia y de convivencia sin exclusiones". Es además, ha recordado, la comunidad que más aporta al PIB español (el 20 %) y, por tanto, la solidaridad y la cohesión del país dependen también del bienestar de Madrid. Por eso ha insistido en el "error" de mandar el mensaje de una Madrid "apestada".

También ha considerado que "alguien tendrá que explicar cómo no teniendo el estado de alarma" en vigor se puede "sustituir" por una orden ministerial y se puede intervenir la ciudad.

A su juicio, hay además "un intento de criminalizar a algunas personas absolutamente inaceptable" así como una fuerte "sensación de desorden por malas decisiones tomadas". José María Aznar ha señalado, por otra parte, que no sabe a lo que se refiere el Gobierno cuando habla de "cogobernanza" y se ha preguntado "cómo es posible pasar de la alarma a la cogobernanza sin solución de continuidad".

Aznar no apoyaría la moción de censura de Vox

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado que si él fuera diputado del Partido Popular votaría "no" a la moción de censura que ha presentado Vox, una "inoportuna" iniciativa que, a su juicio, solo va a servir para "consolidar" tanto al Gobierno que dirige Pedro Sánchez como la "fragmentación" del espacio de centro-derecha.

"Si lo que se me pregunta es, si yo fuese diputado del PP, qué votaría a la moción de censura que presenta Vox, la respuesta es que votaría que no. No tengo la menor duda al respecto", ha enfatizado durante su participación en el foro Nueva Economía Fórum, NEF online.

Aznar ha indicado que le parece una moción "absolutamente inoportuna", pero no porque "no haya razones" para esa moción de censura contra el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, sino porque está "condenada al fracaso".

"Solamente va a servir para dos cosas: la primera es para consolidar el proceso de fragmentación en el centro-derecha en España y segunda, para consolidar a la coalición existente en el Gobierno", ha recalcado, para insistir en que se trata de una iniciativa "muy desafortunada".