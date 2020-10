España supera los 800.000 casos de coronavirus tras un fin de semana con 23.480 nuevos contagios

El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes la actualización de las cifras de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por coronavirus en España. Respecto al informe del pasado viernes, la cifra total de personas contagiadas por COVID-19 ha aumentado en 23.480 durante el fin de semana, de las cuales 2.099 corresponden a las registrados en las últimas 24 horas. Un dato que eleva ya la cifra total de contagios hasta los 813.412.

Si se comparan las cifras de contagios de este fin de semana con las registradas durante el fin de semana de la semana anterior, los contagios están en descenso en España. Si hace 7 días el fin de semana dejaba 31.785 contagios, este ha generado 23.480 nuevos casos.

La cifra de Madrid es particularmente inferior a la del informe del pasado lunes. Si entonces Madrid añadía cerca de 13.500 nuevos contagios de COVID-19 en un fin de semana, en este informe esa cifra baja hasta las 6.616 nuevas infecciones. Hay que recordar además que desde hace una semana Madrid no hace pruebas PCR a contactos que no sean convivientes, que no tengan síntomas o no sean un grupo de riesgo. También, como ha recordado Fernando Simón, parte de estos descensos pueden deberse al uso de test rápidos de antígenos por determinadas CCAA, que pueden dar la situación de que no se notifiquen en su totalidad.

De los 2.099 casos diagnosticados ayer, 318 se han producido en Aragón, 93 en Asturias, 21 en Baleares, 100 en Canarias, 61 en Cantabria, 13 en Castilla-La Mancha, 44 en Castilla y León, 121 en Catalunya, seis en Ceuta, 98 en Comunidad Valenciana, 102 en Extremadura, 260 en Galicia, 207 en Madrid, 12 en Melilla, 22 en Murcia, 302 en Navarra, 266 en País Vasco y 53 en La Rioja.

Tras la actualización de este lunes, la cifra oficial de personas que han perdido la vida en España por COVID-19 desde que empezó la pandemia es ya de 32.225. Según Sanidad, en los últimos 7 días han muerto en nuestro país 366 personas y durante el fin de semana el total de fallecidos ha aumentado en 139, cifra por debajo de los 179 decesos del pasado fin de semana.