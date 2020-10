Muere el legendario guitarrista Eddie Van Halen a los 65 años

El legendario guitarrista Eddie Van Halen, cofundador de la banda Van Halen, ha muerto a los 65 años por un cáncer de de garganta, según ha informado su hijo Wolfgang Van Halen en su cuenta oficial de Twitter. Eddie ha fallecido en el Hospital St. Johns en Santa Mónica este martes, acompañado por su mujer Janie, su hijo Wolfgang, y Alex, hermano y baterista de Van Halen, según también confirmó el medio 'TMZ', Eddie Van Halen ha luchado contra el cancer durante un década y en las últimas 72 horas había empeorado su estado de salud ya que los médicos descubrieron que el cáncer se había extendido al cerebro y a otros órganos.

"No puedo creerme que esté escribiendo esto, pero mi padre, Edward Lodewik Van Halen, ha perdido su larga y ardua batalla con el cáncer esta mañana. Era el mejor padre que uno podía pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera de los escenarios ha sido un regalo para mi. Mi corazón está roto y no creo que pueda nunca recuperarme de esta pérdida. Te quiero mucho, papá", ha escrito su hijo.

Eddie Van Halen es considerado como el octavo mejor guitarrista de la historia, según la revista 'Rolling Stone' y su solo de guitarra en la canción 'Eruption' es el segundo mejor de la historia según 'Rolling Stone' y 'Guitar World'. El holandés, considerado como uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos, tuvo la influencia de su padre Jan Van Halen –músico de jazz– y formó en 1972 la banda Van Halen con su hermano Alex (batería). Compuso el álbum de debut 'Van Halen' en 1978 que llevó a la grupo de rock al estrellato. En este primer disco también se encuentran éxitos como 'Panama', 'Hot for teacher' y 'Jump' (el más conocido).

Este último fue número 1 en 'Billboard' (una revista que cuenta con una de las listas más reconocidas del mundo) y quitó del trono a 'Thriller' de Michael Jackson. Ante esto, el rey del pop, pidió una colaboración a Eddie –'Beat it'– que terminó de dinamitar la banda Van Halen por dentro. El por entonces vocalista del grupo, David Lee Roth, grabó un disco en solitario sin avisar a sus compañeros a modo venganza tras el tema con Jackson. Tras esto, y un comentario donde aseguró que ganaba más dinero con sus discos de solista, fue expulsado de Van Halen. Tras él, el cantante fue Sammy Haggar.

Eddie Van Halen actúa durante la gira estadounidense de 1984 con 'Van Halen' / Getty Images

Este primer trabajo que tuvo una continuación al año siguiente con 'Van Halen II' con canciones como 'Dance the Night Away' y 'You're No Good'. A esos discos le siguieron 'Women and Children First' (1980); 'Fair Warning' (1981); 'Diver Down' (1982); '1984' (1984), 'Van Halen III' (1998), 'The Best of Both Worlds' (2004) y 'A Different Kind of Truth' (2012). Nacido el 26 de enero de 1955 en Nimega, Países Bajos, Van Halen fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2007.