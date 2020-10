El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, aseguró que el objetivo en el amistoso frente a Portugal, que se disputa este miércoles (20.45 horas) en el José Alvalade de Lisboa, será ser "mejor bloque" con independencia de que juegue o no el delantero de la Juventus Cristiano Ronaldo, y afirmó que España está "por encima" de las individualidades, incluida la de Ansu Fati.

"¿Ronaldo? No sé si jugará, pero el objetivo general no cambia independientemente de la motivación de enfrentarnos a un jugador de su perfil: intentaremos hacer las cosas como bloque mejor que Portugal. Que juegue o no no cambia", afirmó en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas (Madrid).

Acerca de la eterna comparación con el delantero argentino del FC Barcelona Leo Messi, el ex técnico azulgrana recordó que ya se sabe cuál es su jugador favorito. "Si tiráis de hemeroteca ya sabéis quién es el mejor jugador del mundo para mí. Es digno de elogiar que Messi y Ronaldo sigan consiguiendo retos a base de profesionalidad y ambición a pesar de cumplir años", subrayó.

"A Ansu le haríamos un flaco favor si pensáramos que va a resolver todos los partidos"

En este sentido, Luis Enrique recalcó que lo colectivo está por encima de lo individual, y que aún es temprano para acoplar el sistema a la joven perla blaugrana Ansu Fati. "El equipo está por encima de cualquier jugador. Estoy encantado de tener jugadores resolutivos en el los metros finales. A Ansu le haríamos un flaco favor si pensáramos que va a resolver todos los partidos", indicó.

A su juicio, el ariete necesita "equilibrio" y "tranquilidad" para desarrollarse, primero, como persona. "Ese clima de tranquilidad que le vamos a dar en la selección y en su club. La realidad es que para poder jugar en la selección va a tener que seguir corriendo. Si hubiera que crear un sistema para él, tendríamos que tener otro para Ramos, para 'Busi' (Busquets) ... El sistema es el que consideramos los seleccionadores que es mejor", sentenció.

A pesar de darle importancia a los tres partidos que afrontará España en la próxima semana, el amistoso contra Portugal y los de la Liga de Naciones ante Suiza y Ucrania, Luis Enrique anunció que el de Lisboa le servirá para "probar cosas" y dar descanso a algunos de los teóricos titulares.

Asimismo, volvió a defender que el centro del campo de España es el "mejor de Europa", aunque argumentó que "esto se saca adelante porque todas las líneas actúan como equipo". "Necesitamos defender desde el portero, ser más fuerte como bloque y aprovecharse de las individualidades. Estoy seguro de que nuestros centrocampistas van a hacer goles", auguró.

"Cualquiera querría tener a Kane, Suárez o Van Basten, pero intentamos generar muchas ocasiones"

Igualmente, reiteró que en su filosofía como seleccionador "el gol es una cosa colectiva", aunque confesó que a cualquier entrenador le gustaría tener "al mejor Luis Suárez, Harry Kane o Marco van Basten". "Lo que intentamos es buscar el gol a través de la asociación. Tenemos que generar ocasiones de gol y que éste no llegue desde una sola figura. La rotación de delantero será continua, aunque estoy encantado de tener tantos recursos para generar problemas al rival. Hasta ahora los números de la selección en ataque son bastante buenos", destacó.

Por otro lado, se refirió a la polivalencia del jugador del Barça Sergi Roberto, recambio del lesionado Dani Carvajal, que ha sido convocado como lateral, pero que es un futbolista "versátil" y puede jugar como pivote e interior. "Es lo suficientemente inteligente para cambiar de rol y seguir siendo un jugador beneficioso para el equipo", apuntó.

También habló de la suplencia del portero del Chelsea Kepa Arrizabalaga, que apunta a titular frente a Portugal, al que ve "muy entero" y "muy adaptado a vivir una situación que no es agradable, pero que pasa en las carreras de todos los jugadores". "Es un momento ideal para demostrar que está a un nivel alto. Siempre hay que ver el lado positivo", dijo.

Por último, tras confirmarse en el cierre del mercado de verano que España ha exportado más jugadores que importado, Luis Enrique hizo una doble lectura. "Yo digo: Depende. Si me fijo en la madurez de los jóvenes yéndose a la Premier o la Bundesliga, pienso que van a madurar, a aprender un idioma y a mejor su nivel deportivo. Todo positivo. Por otro lado, perdemos calidad y potencial en la Liga española, pero eso es una cuestión más romántica. No me cuesta seguir a los jugadores en las ligas extranjeras, pues hoy en día tenemos todos los medios", señaló.