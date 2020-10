Cataluña reabre las discotecas (sin poder bailar) para evitar el botellón y fiestas ilegales

La Generalitat de Cataluña permitirá que las discotecas reabran desde este miércoles, hasta las tres de la madrugada, sin poder bailar, aunque podrán programar actuaciones en directo, para evitar la proliferación del botellón y fiestas ilegales potenciando el ocio nocturno regulado con prevención ante el coronavirus.

Según han anunciado las patronales de ocio nocturno Fecasarm y Fecalón y posteriormente ha confirmado la Generalitat en una rueda de prensa este martes, el acuerdo que han alcanzado el sector y el Procicat permitirá que a partir de este miércoles estos locales puedan abrir hasta las tres de la madrugada, aunque no podrán utilizar las pistas de baile, que deberán estar ocupadas por mesas y sillas o solo sillas y con un aforo del local que no podrá sobrepasar el 50%.

En rueda de prensa, el subdirector de programas y planificación de Protección Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, ha destacado que uno de los objetivos que buscan con esta apertura, detallada en una resolución que se publicará mañana en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), es evitar la proliferación de botellones y fiestas ilegales en que no se respetan las distancias de seguridad ante el coronavirus.

Con la llegada del frío y la caída de las actividades al aire libre, el Procicat ha acordado con el sector del ocio nocturno la reapertura de estos locales, aunque no se podrá bailar en la pista para evitar el contacto, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos espacios regulados con seguridad, para así evitar los botellones o las fiestas privadas ilegales con aforo por encima de lo permitido.

Delgado ha precisado que en ningún caso estará permitido el baile –"es una línea roja", ha advertido–, y ha subrayado que con la reapertura de estos locales se potenciará que lleven a cabo actividades sobre las que tienen licencia, como el consumo de bebidas y actuaciones en directo, siempre manteniendo una distancia mínima de seguridad de un metro y medio. El responsable de Protección Civil ha puntualizado que de hecho no se reabren las discotecas al uso, sino estos locales adaptados para una actividad de restauración y cultura, para la que ya tenían licencia. Además, ha destacado que estos locales disponen en la mayoría de los casos de controles de acceso y que ahora específicamente se hará un registro de los asistentes para poder seguir el rastro en caso de que haya algún positivo.

Sobre la apertura hasta las tres de la madrugada –los últimos clientes no podrán acceder pasadas las dos de la madrugada–, lo que comporta más flexibilidad que la aplicada para la restauración, Delgado ha explicado que la han acordado con el objetivo de evitar que proliferen los botellones, ante la necesidad de "arrastrar" a los más jóvenes hacia lugares regulados.

Por su parte, Fecasarm y Fecalon han destacado que se podrán programar actuaciones en directo y el público tendrá que llevar mascarilla mientras no esté consumiendo y además también será obligatorio llevar a cabo un registro de asistentes y tendrá que haber gel hidro-alcohólico a disposición de los asistentes. En concreto, las actividades recreativas musicales que se beneficiarán por este acuerdo son las que tienen licencia de discoteca, sala de baile, sala de fiesta, bar musical, café teatro, café concierto, sala de conciertos, establecimientos especiales, discotecas de jóvenes, karaokes y salas de fiestas con espectáculo y conciertos para pequeños, según las patronales.

El ocio barcelonés rechaza la propuesta

El gremio de discotecas de Barcelona y provincia ha rechazado la propuesta de la Generalitat para la reapertura de los locales de ocio nocturno y mantienen la acampada en la plaza Sant Jaume de Barcelona. Así han reaccionado este martes en un comunicado a la decisión de la Generalitat, anunciada por el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, que contempla la apertura de locales de ocio nocturno a partir de este miércoles pero "sin baile" y con la actividad limitada hasta las tres de la madrugada y la entrada de nuevos clientes hasta las dos.

"Es otra maniobra de la Generalitat para callarnos, después de que el propio conseller de Economía admitiera que no había dinero para el plan del rescate. Con esas condiciones las discotecas y grandes salas es imposible que puedan hacer frente a los elevados costes que tienen que asumir", han criticado. Por ello, exigen que les dejen abrir en su horario y según marca su licencia, con todas las medidas higiénico-sanitarias que el propio sector elaboró junto con el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Calidad Turística (Icte). "Insistimos, esto no es un intercambio de cromos. Si no hay dinero y no nos permiten ejercer nuestra actividad como discotecas y salas de fiesta, que implican un horario más amplio, nos están abocando a la ruina", han añadido.

También han anunciado el mantenimiento de la acampada que empezó el lunes, durante toda esta noche, para denunciar que los locales de ocio, salas de conciertos, discotecas y bares especiales no pueden trabajar con restricciones a la ambientación musical. Sobre el horario, reivindican poder ampliar hasta, como mínimo, las cuatro de la madrugada, para que permita contactar con el transporte público y la apertura del metro y, a su vez, neutralizar "la competencia desleal" que suponen los bingos en estos momentos.