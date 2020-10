Oyarzabal no viaja a Lisboa por tener anticuerpos de coronavirus

El delantero de la selección española Mikel Oyarzabal no ha viajado a Lisboa, donde España se enfrentará esta noche con Portugal en partido amistoso, en aplicación del protocolo de UEFA sobre la Covid-19.

"El delantero de la Real Sociedad ha resultado no negativo, aunque posee anticuerpos IGG altamente positivos, por lo que puede desarrollar su actividad profesional con absoluta normalidad y ejercitarse con sus compañeros al no suponer riesgo alguno de contagio. En este sentido, el protocolo de UEFA, al igual que sucediera con Adama en septiembre, recomienda no acudir al estadio si el resultado del PCR no es totalmente negativa", explicó la RFEF en un comunicado.

De acuerdo con la legislación española para el regreso al fútbol, Oyarzabal podría entrenar con normalidad y jugar en competiciones oficiales, transcurridos los plazos pertinentes desde su primer positivo, mantenerse sin síntomas y poseer anticuerpos.

Sin embargo, la normativa UEFA es más estricta e impedirá al jugador estar esta noche en el estadio José Alvalade. "El futbolista no abandona la concentración y queda pendiente de nuevos test para poder forma parte del equipo en los partidos de la Liga de Naciones frente a Suiza y Ucrania", añadió la RFEF.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.