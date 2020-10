Este año no habrá ningún jugador distinguido con el Balón de Oro, el histórico galardón creado por la revista France Football para el mejor futbolista de la temporada. En su lugar, la publicación hará público un once histórico que está llamado a agrupar a los mejores futbolistas de la historia.

Ya se conocen los elegidos en cada una de las líneas -porteros, defensas, centrocampistas y delanteros- y el brasileño Dani Alves se ha quedado fuera de la primera selección de los mejores laterales derechos pese a los numerosos títulos que ha ganado en los últimos años. Entre otros, tres Champions League, dos Europa League, cuatro Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes, seis Ligas en España...

Los laterales derechos candidatos al mejor once de la historia. / FRANCE FOOTBALL

Cuando le han preguntado al brasileño su opinión por haberse quedado fuera de este grupo de los mejores laterales diestros de la historia, el brasileño no ha podido ser más contundente: "Los títulos individuales inspiran creación de personas egoístas... No me molesta nada no esta en listas individuales. ¡No vivo para eso!". Y ha cerrado su mensaje con unas palabras en las que expresa lo que quiere dejar realmente a los aficionados al fútbol: "Mi legado es solo inspirar personas a soñar sus sueños".

