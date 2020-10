"Y nos quejamos por tener que llevar mascarilla": el relato viral sobre la vida de los nacidos en el año 1900

2020 pasará a la historia como el año en el que el mundo se paró como consecuencia de una pandemia. Las clases pasaron a ser online, los eventos culturales y deportivos fueron cancelados y no podíamos salir de nuestros hogares salvo por casos de extrema necesidad. Todo ello como consecuencia de un nuevo brote de coronavirus, al que posteriormente conoceríamos como COVID-19, que ha infectado a 36 millones de personas en todo el mundo y acabado con la vida de más de un millón desde el pasado mes diciembre.

Una serie de situaciones que han llevado a varias personas a considerar que estamos frente al peor año de la historia. Todo ello por el hecho de tener que pasar varias semanas confinado en su hogar y salir a la calle con una mascarilla. Sin embargo, el actor de Acacias 38 David Muro nos anima a ser agradecidos a través de un vídeo que se ha hecho viral durante estos últimos días. Un monólogo, de apenas dos minutos de duración, en el que compara la situación actual con la de una persona nacida en el año 1900.

"Imagínate que hubieras nacido en el año 1900"

En primer lugar, el actor nos invita a ponernos en la piel de una persona nacida en 1990. Un hombre o una mujer que, con apenas 14 años, se enfrenta a una Primera Guerra Mundial que se prolongará hasta que tenga 18 y en la que ha habido un saldo de 22 millones de víctimas. Apenas dos años más tarde, esta misma persona se enfrenta a una pandemia mundial, conocida de forma errónea como gripe española, que acaba matando a 50 millones de personas en todo el planeta mientras sigue con su día a día.

Nueve años más tarde, cuando el protagonista de la historia tiene 29, sobrevive a una crisis económica que comenzó con el derrumbe de la bolsa de Nueva York. Un suceso, conocido como el crack del 29, que ocasionó inflación, desempleo y hambre en todo el mundo. Cuando tiene 33, los nazis llegan al poder y, cuando cumple 36, se enfrenta a un golpe de estado en tu país que deriva en la Guerra Civil española.

"La humanidad sobrevivió a todas estas circunstancias y nunca perdió la alegría de vivir"

Tres años más tarde termina la Guerra Civil pero comienza la Segunda Guerra Mundial, que finaliza con un saldo de 60 millones de muertos cuando el protagonista de la historia tiene 45 años. Con 52 se enfrenta a la guerra de Corea y con 64 a la de Vietnam, que no finalizará hasta que cumpla 75. En definitiva, una serie de sucesos que demuestran que nuestros antepasados han vivido experiencias tan duras como la que afrontamos a día de hoy "sin perder la alegría por vivir", tal y como explica el autor.

A continuación, el actor habla sobre un niño nacido en 1985 que piensa que sus abuelos no saben lo difícil que es la vida. Pero lo que no sabe ese niño es que sus antepasados no pudieron disfrutar de las mismas condiciones de las que él disfruta a día de hoy mientras se enfrentaban a este tipo de eventos: "Hoy nos encontramos con todas las comodidades del nuevo mundo en medio de una nueva pandemia. La gente se queja porque tiene que quedarse en casa, pero tienen electricidad, teléfono, internet, agua, comida caliente y un techo seguro sobre sus cabezas".

"Nada de esto existiría en estos tiempos. Sin embargo, la humanidad sobrevivió a todas estas circunstancias y nunca perdió la alegría de vivir", explica Muro. Por esa misma razón, y para todas aquellas personas que se quejan de tener que usar mascarillas en nuestro día a día, el actor pide que cambiemos nuestra perspectiva y que demos las gracias por estar vivos.