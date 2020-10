El coronavirus cerca a la Casa Blanca con 23 contagios en menos de una semana

23 casos en casos en menos de una semana. Los contagios por coronavirus en la Casa Blanca la han convertido en el epicentro de la COVID en Washington. Uno de los últimos en confirmarse ha sido el del asesor del presidente Donald Trump, Stephen Miller.

"Durante los últimos cinco días he estado trabajando de forma remota y me he aislado, dando negativo todos los días hasta ayer. Hoy di positivo por COVID-19 y estoy en cuarentena", ha dicho en un comunicado Miller, conocido por ser uno de los asesores del presidente Trump en materia de inmigración.

Miller formó parte de la comitiva del presidente estadounidense durante un mitin celebrado hace una semanas en Minesota, del cual regresó presentando síntomas una de las principales asistentes de Trump, Hope Hicks, quien horas más tarde acabó confirmando que había dado positivo.

El de Miller es el positivo número 23 vinculado con el foco de la Casa Blanca, que forzó la hospitalización de Trump durante el fin de semana.

Hope Hicks, sin mascarilla en el Air Force One

Hicks tiene 31 años y es consejera presidencial y exdirectora de comunicaciones. Fue la primera del círculo estrecho de Trump en dar positivo el pasado jueves. Viajó el martes de la pasama pasada a Cleveland con el mandatario para asistir al debate y se la vio sin mascarilla en el Air Force One. Cuando comenzaron sus síntomas al día siguiente acompañó a Trump en un viaje a Minnesota donde el republicano realizó un multitudinario mitin.

Hope Hicks junto a Donald Trump. / CARLOS BARRIA (REUTERS)

Donald Trump, 72 horas en el hospital

El presidente, de 74 años, anunció su positivo el viernes y poco después fue trasladado al hospital de Walter Reed donde permaneció 71 horas. Recibió un tratamiento con dexametasona, Remdesivir y una terapia de anticuerpos experimental. En los días previos participió en diversos actos sin mantener la distancia de seguridad y sin mascarilla.

Melania Trump, tos y dolor de cabeza

El positivo de la primera dama se dio a conocer el mismo día que el de Trump. Desde entonces no ha salido de la Casa Blanca que ha informado de que Melania, de 50 años, "sigue bien" y que sus síntomas son "tos leve y dolor de cabeza".

Goteo de casos: desde la portavoz hasta un pastor

Desde entonces ha habido un goteo de casos que han incluido al también asesor Nicholas Luna, a la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, y a otros cuatro miembros de su equipo.

También han resultado infectados los senadores Mike Lee y Thom Tillis, la exasesora Kellyanne Conway, el vicecomandante de la Guardia Costera, Charles W. Ray, o el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie.

Kayleigh McEnany junto al presidente Trump. / Leah Millis (REUTERS)

Los otros positivos son la presidenta del Partido Republicano, Ronna McDaniel, el jefe de la campaña electoral de Trump, Bill Stepien, el presidente de la Universidad de Notre Dame, John Jenkins, el pastor Greg Laurie, tres periodistas y un militar.

¿Cuál es el origen del brote?



Aunque es complicado determinar el origen del brote, la mayoría de los contagiados asistieron el sábado 26 de septiembre a la ceremonia de nominación de la jueza Amy Coney Barrett para el Tribunal Supremo, casi todos sin mascarillas.

¿Se podía haber evitado el brote en la Casa Blanca?

El director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, ha explicado que el brote en la Casa Blanca se podía haber evitado con las medidas adecuadas y que se debe, en parte al fracaso de la gestión.

Donald Trump no suele utilizar máscarilla en público y a menudo hay poco distanciamiento social en sus mítines de campaña. Factores que pueden explicar por qué el coronavirus ha infectado al parte del personal de la Casa Blanca.

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con casi 7.5 millones de casos acumulados, de los cuales casi 3 millones corresponden a personas que ya han logrado superar la enfermedad. Acumula más de 210.000 fallecidos.