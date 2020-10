Maxi López, actual jugador del Sambenedettese de la Serie C italiana, ha hecho un repaso sobre su carrera profesional deportiva en una entrevista que ha concedido a TyC Sports. El argentino ha recordado cómo fue su relación con el actual jugador de la Associazione Calcio Milan de la Serie A, Zlatan Ibrahimovic, cuando fueron compañeros en el terreno de juego vistiendo la camiseta del Milan en la temporada 2011-12.

Imperdible anécdota de Maxi López y Zlatan. Esto solo un fragmento de nuestra “expendedora de anécdotas”. La nota completa la pueden ver en el canal de YouTube de @TyCSports. pic.twitter.com/4tzwimi0lS — PabloGonzález (@PabloGonzalez) October 7, 2020

El delantero argentino ha contado una, cuanto menos interesante, anécdota que le sucedió con Ibrahimovic durante un partido de la Serie A ante el Parma. “Le pegué un pase que iba dirigido a él, pero ni siquiera se movió y se me quedó mirando. Si giraba se quedaba solo ante el portero. Me miró con esa cara de enojado y me gritó de una manera como diciéndome que se la diera al pie”, con estas palabras Maxi López ha narrado lo que sucedió durante aquel encuentro, del que salieron ganadores.

Días después, el sueco se acercó a López en una concentración de un partido de Champions y le dijo directamente: “Me gustas, los argentinos tenéis carácter y decís lo que pensáis. No sois como los jefes, pero dicho esto la próxima vez que me hagas eso te voy a arrancar la cabeza”. Entre risas, Maxi López ha contado una historia más sobre Ibrahimovic, quien actualmente también está en el punto de mira por haber dado positivo en Covid – 19. El sueco lleva ya dos semanas en cuarentena y sigue dando positivo en los test, por lo que, de momento, su presencia en el derbi ante el Inter de Milán, que tendrá lugar el 17 de octubre, estará condicionada a los resultados de las pruebas que le hagan en los próximos días.

