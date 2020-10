"Esos dos ticks azules son lo que me llevo": el último WhatsApp de un hijo a su padre que conmueve en redes

La emoción llega a las redes sociales cuando alguien comparte un mensaje como el que ha mostrado Víctor Polo. Su padre ha fallecido y ha querido explicar cuáles han sido los últimos mensajes que le ha enviado a través de WhatsApp. En ellos se aprecia el tic azul que significa que su padre llegó a leer sus misivas.

"Esos dos ticks azules son lo que me llevo y es lo que tu te llevas. Hasta siempre Papá", son las palabras que escribe este usuario. Acompaña el tuit de un pantallazo con los dos mensajes enviados a su padre.

Este es el mensaje que se puede leer en la red social:

"Hola, papá. Sé que estás pasando momentos muy difíciles. Aquí mamá y yo también lo estamos pasando fatal porque queremos que vuelvas a casa y estar contigo, sobre todo mamá. Ella está demostrando día a día lo fuerte que es y la verdad es que no imagino otra persona para poder hacer que todo vaya mejor. Yo solo quiero decirte que te espero en casa, que nos quedan muchas cosas por hablar y sobre todo, quiero que veas lo que me queda por hacer. Gracias por convertirme en la persona que soy y sobre todo, por permitirme formar parte de la mejor familia que alguien puede desear. No hace falta que te lo diga, pero sigue luchando porque pronto vamos a poder vernos. sé que será pronto porque siempre me has demostrado que nadie puede contigo. Te quiero muchísimo y estoy súper orgulloso de querer parecerme día a día más a tí".

Esos dos ticks azules son lo que me llevo y es lo que tu te llevas.

Hasta siempre Papa. pic.twitter.com/syF2WrNqTX — Victor Polo (Design In Game) (@DesignIngame) October 7, 2020

Reaciones en Twitter

"No te conozco pero eso no quita para decirte que lo siento muchísimo y mandarte un abrazo grande. Fuerza", escribe Amara.

También ha servido para que otros usuarios hayan compartido sus experiencias. Uno de ellos escribe: "Seguramente no deba contar esto, cuando tuve 10 años vi a mi padre la noche antes de morir recuerdo que se puso muy enfermo y yo mismamente le decía a mis amigos que no lo volvería a ver , esa noche del 9 de octubre pude ver a mi padre, recuerdo llevarle flores porque quería que se recuperase. Entré en la habitación llorando porque lo echaba de menos, él me dijo que estaba bien, le di un beso y el me abrazó diciéndome "te quiero gorila" a la mañana siguiente falleció y lo. Lo último que le dijo a mi madre fue que cuidara de mí".

Otra usuaria, Antía, cuenta: "Cuando ingresaron a mi padre en 2018, yo estaba en otro país, y tardé 20 horas en llegar a casa, directa al funeral. Durante el vuelo, envié unos audios a mi padre, y mi padre me respondió uno con ayuda de mi hermana. No se entiende mucho, pero lo tengo guardado como oro en paño".