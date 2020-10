Luis de la Fuente reta a Adama: "Igual a los 100 metros no, pero con las pesas sería difícil de roer"

La Selección Española sub21 de Luis de la Fuente sigue concentrada para el segundo y último partido en este periodo de la fase de clasificación para la próxima Eurocopa. El rival es Kazajistán, ante la que se espera una nueva victoria de La Rojita, antes de afrontar los siguientes partidos de noviembre frente a Islas Feroe e Israel.

En la previa del partido, el seleccionador Luis De la Fuente habló con los medios para resumir las sensaciones de cara a este nuevo partido, sin embargo la noticia que nos ha dejado esta rueda de prensa ha sido extradeportiva. El entrenador que hizo campeona de Europa a la Sub21 conoce muy bien a muchos de los jugadores que disputaron ese torneo, y que ahora tienen su oportunidad en la Absoluta, gracias a la confianza de Luis Enrique. Uno de ellos es Adama Traoré, el español de origen malí es una de las grandes sensaciones de La Roja.

Más allá del rendimiento deportivo, que está siendo muy alto por parte del jugador del Wolves, el futbolista ha sido preguntado muchas veces por sus características físicas y esas preguntas han llegado hasta De La Fuente que ha respondido de forma curiosa: "Para nosotros no ha sido una sorpresa su rendimiento, hemos seguido mucho a Adama, le he tenido en la sub19 durante dos años, y no es una sorpresa ni su potencial futbolístico ni su potencial físico"

🇪🇸⚽ @AdamaTrd37, en @ellarguero



🏃🏻‍♂️💪🏻 "No tengo marca de los 100 metros, pero algún día lo haré"



🏃🏻‍♂️💨 "¿Los 100 metros en menos de 10 segundos? Sí que me han dado datos aproximados. Me gustaría verme en una pista con @UsainBolt al lado"#AdamaConManu pic.twitter.com/3BfcjxoFAV — El Larguero (@ellarguero) October 8, 2020

"El otro día decía Adama en El Larguero que le gustaría correr los 100 metros, yo ahí creo que no le voy a poder seguir, pero bueno haríamos ahí una dura pugna en eso de levantar pesas, porque será ahí duro de roer", bromea el seleccionador que reta a Adama Traoré tras sus palabras con Manu Carreño en El Larguero.

El próximo encuentro de la Selección Española de Luis Enrique se disputa el martes 13 de octubre a partir de las 20.45 horas en el estadio olímpico de Kiev, en la cuarta jornada de la UEFA Nations League. La Roja busca mantener el liderato frente a Alemania con una nueva victoria y seguir así como invictos en esta competición.

