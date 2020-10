El entrenador del Liverpool FC, Jürgen Klopp, ha tenido un gesto de afecto con un joven aficionado que se dirigió a él personalmente para pedirle consejo sobre sus problemas. Lewis Balfe, de 11 años, se sinceró con el alemán contándole sus temores justo antes de comenzar la escuela secundaria. Esta carta recibió la sorprendente respuesta del técnico de los 'reds', que trató de usar su experiencia para alentar a su remitente.

"¿Puedo empezar contándote un secreto?", inició Klopp en una carta que ha recogido el diario británico The Mirror. "Me pongo nervioso. Para ser totalmente honesto, me preocuparía si no me pusiera nervioso porque cuando eso pasa me da la oportunidad de cambiar esa energía en algo positivo", redactó, tratando de revertir las sensaciones del niño. "Sé que puede sonar extraño para un chico de tu edad pensar que el entrenador del Liverpool pueda sentirse del mismo modo que tú, pero me pasa", continuó.

Carta de Jürgen Klopp a un aficionado de 11 años / Mirror

La carta, con el escudo del club en la esquina y la dirección de sus oficinas, prosigue: "Me preguntas qué hago cuando mis jugadores se sienten así y la respuesta es simple: les recuerdo lo importantes que son para mí y cuánto creo en ellos, y no tengo ninguna duda de que será exactamente lo mismo que hace tú familia contigo".

"No tienes que preocuparte de que vayan a suceder cosas malas. Como sabes, yo perdí unas cuantas finales y no es una buena sensación, pero con la ayuda de mi familia y mis amigos seguí adelante y al final pudimos disfrutar de momentos realmente buenos", incidió, haciendo un guiño a sus recientes éxitos en Inglaterra. "Sé positivo contigo mismo y espera con ansia el momento brillante que sé que tendrás mientras creces", aconsejó el líder del banquillo 'red'.

"Eres parte de la familia del Liverpool"

Para finalizar, Klopp le recordó: "Eres parte de la familia del Liverpool". "Eso significa que hay millones y millones de personas como tú que quieren que seas todo lo feliz que puedas", añadió, mostrándole su preocupación con su tiempo y cerrando su texto con el mítico lema de la entidad: "Nunca caminarás solo".

