El jefe de Gabinete de la Casa Blanca se niega a hablar con la prensa al pedirle que no se quite la mascarilla

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, se ha negado a hablar con la prensa este lunes después de que los periodistas le haya pedido que no se quite la mascarilla para dirigirse a ellos. "No voy a hablar a través de una máscara", afirmó Meadows después de que la prensa le pidiese que no se la retirase para ofrecer sus declaraciones. El jefe de gabinete de la Casa Blanca había movido hacia atrás el pie del micrófono que iba a utilizar para hablar, pero los periodistas le pidieron que la mantuviese puesta.

WH Chief of Staff Mark Meadows refuses to talk to reporters without his mask off. pic.twitter.com/LlACGLd1ou — The Recount (@therecount) October 12, 2020

El positivo de Trump

Hay que recordar que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio positivo en COVID-19 recientemente. Este domingo, el propio Trump aseguraba que ya no tiene el coronavirus y que además es "inmune" a la nueva enfermedad tras haber desarrollado anticuerpos, por lo que espera reanudar en breve la campaña en pro de su reelección en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. "Sí, y no solo eso. Parece que soy inmune. Puedo salir del sótano, aunque lo hubiera hecho de todas formas", llegó a decir Trump. Hasta ahora no ha habido ninguna confirmación oficial de que Trump haya dado negativo en una prueba del coronavirus.

Trump dio positivo el 1 de octubre y fue hospitalizado al día siguiente. Tras unas primeras horas de incertidumbre, fue trasladado el 5 de octubre de vuelta a la Casa Blanca tras recuperarse y el 10 de octubre protagonizó un nuevo acto de campaña, al aire libre y en la propia Casa Blanca.