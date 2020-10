Twitter suspende la cuenta del médico Spiriman tras sus incendiarias palabras sobre el cáncer

La cuenta de Twitter del médico granadino Jesús Candel, conocido como Spiriman, ha sido suspendida tras unas polémicas palabras sobre el cáncer, enfermedad que él mismo padece, y que levantaron gran revuelo e indignación en redes sociales durante este domingo.

"El que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere". Estas eran las controvertidas palabras con las que el médico incendiaba la red social Twitter durante este domingo. "La actitud es la aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros. Repito: el que quiere consigue lo que quiere. Es mi forma de pensar. El que no quiere no lo consigue", explicaba Spiriman.

Los comentarios en contra de estas afirmaciones no tardaron en llegar. "Se confirman las sospechas. Es un tonto peligroso. Anda, ahora ve y dile a los familiares de alguien que ha fallecido de cáncer que era culpa suya por no querer curarse". Como este fueron cientos los mensajes que se publicaron rápidamente en respuesta a las afirmaciones del médico y que hicieron que Spiriman se convirtiera en Trending Topic durante el domingo.

Tras los comentarios de este domingo, la cuenta de Twitter del médico aparece este lunes sin estar operativa y en su lugar aparece un mensaje explicando que la cuenta está suspendida y que Twitter "suspende las cuentas que incumplen las Reglas de Twitter".

La cuenta del médico, suspendida / Twitter

El polémico médico hacía público el pasado mes de agosto que tenía un cáncer "agresivo" y "muy extendido" por su cuerpo. Desde entonces sus apariciones en medios de comunicación han sido más reducidas, aunque no así su capacidad de polémica en redes sociales.