Sigue la presentación de los nuevos iPhone 12 en directo

Iñigo Sastre

Así de fina se ve la caja del iPhone 12 ahora que Apple no incluirá cargador ni auriculares. Tiene narices que lo justifiquen por motivos medioambientales. A nivel de consumidor, si no los tienes, tendrás que pagar por ellos. Si fuera realmente así, darían la opción al consumidir de recibirlos gratis si no los posee.