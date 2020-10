El delantero del Real Madrid Rodrygo, que está concentrado con la selección brasileña, ha asegurado que siempre ha tenido la "carga" de ser comparado con Neymar.

“Ya desde el comienzo de mi carrera en el Santos me llamaban el nuevo Neymar o el nuevo Robinho. Siempre he tenido esa carga sobre mí. Siempre he dicho que quería ser Rodrygo y hacer mi historia. Robinho y Neymar son grandes ídolos del Santos, de Brasil y de todos los clubes en los que han estado, pero yo solo estoy empezando y no pienso en ser el nuevo Neymar. Neymar solo hay uno. Desde el principio he tenido esa carga, pero yo sigo queriendo ser Rodrygo y no el nuevo Neymar", ha resaltado el jugador de 19 años.

Rodrygo jugará contra la selección peruana el próximo martes tras golear a la de Bolivia por 5-0 y ha señalado que el juego de ataque permanente que Brasil mostró en ese partido debe repetirlo en Lima.

"Tenemos que atacar y buscar el gol en todo momento", ha declarado en una rueda de prensa el delantero, quien frente a Bolivia entró en el minuto 58 y participó en la jugada de uno de los goles.

"Creo que debemos continuar así, aunque hay partidos y partidos y algunas veces deberemos tener otra estrategia", pero "atacar está en el ADN de los jugadores brasileños", ha subrayado.

