Los tres mensajes positivos de Fernando Alonso tras volver a pilotar un Renault

El piloto español Fernando Alonso (Renault) ha hecho una lectura positiva de su primera toma de contacto con el monoplaza de Renault, con el que ha participado este martes en unas pruebas en el Circuit de Catalunya de Montmeló.

Tres han sido los mensajes positivos que ha querido trasladar tras la experiencia. El primero, en relación a sus sensaciones al volver a subirse a un monoplaza: "Han sido buenas. El coche es más rápido que yo en este momento. Todavía no he podido extraer el máximo del coche porque adaptarse de nuevo a la velocidad de la F1 no es tan fácil. He ido mejorando vuelta tras vuelta y he intentando dar buena información a los ingenieros", valoró Alonso en la cuenta de Renault en Instagram, después de completar "un día muy bueno" en Barcelona.

En este sentido, el asturiano lanzó un segundo mensaje positivo relacionado con el margen de mejora que hay en el equipo. Según lo que ha podido comprobar, "todos dentro del equipo" tienen "grandes esperanzas viendo el progreso" de este año. "Solo han sido 100 kilómetros, pero para mí era muy especial volver a subir a un coche de F1. Ha sido una buena oportunidad para tener el R.S.20 en mis manos. Creo que el coche tiene potencia, lo vemos cada fin de semana -ha recordado el podio de la última carrera-, pero todavía hay margen de mejora e intentaremos aprovecharlo a corto plazo", analizó.

Además, ha lanzado un tercer mensaje optimista relacionado a lo que tiene el equipo para sacar el máximo potencial del monoplaza: "Hay mucha energía positiva, tenemos un gran equipo, con un gran espíritu y con unos patrocinadores geniales. Tenemos todos los ingredientes para hacerlo bien", afirmó.

Eso sí, ha recordado algo menos positivo: que las reglas de la F1 no cambiarán hasta 2022 y por eso se mantendrán las diferencias entre los equipos más potentes y los de mitad de la parrilla.

Una nueva etapa

Alonso volverá a competir en el Mundial de Fórmula 1 en 2021, y lo hará de la mano de Renault, con la que ganó sus dos títulos mundiales -2005 y 2006-, en la que será su tercera etapa en la escudería francesa, que el año que viene pasará a llamarse Alpine.

El asturiano decidió marcharse de la F1 al concluir 2018, tras 17 temporadas en la categoría reina del automovilismo con un balance de dos títulos mundiales, 32 victorias, 22 'poles' y 97 podios. Un retiro temporal que concluirá el próximo año.

Alonso sustituirá en el equipo al australiano Daniel Ricciardo, que pasará a McLaren para ocupar el puesto del también español Carlos Sainz, quien firmó un contrato de dos temporadas con Ferrari.