Ayuso califica al Gobierno de "autoritario" por imponer "un pensamiento único" en el 'Financial Times'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habla con el Financial Times acerca de la situación sanitaria en la región y de su lucha política con el Gobierno de coalición, al que califica de "autoritario" y frente al que ella se erige como un dique de contención ideológica. Pedro Sánchez y sus socios de Podemos pretenden imponer "el pensamiento único" en el país, asegura la líder regional del PP en una entrevista cargada de alusiones a la polarización que genera su figura en la sociedad madrileña.

Díaz Ayuso asegura que la tensión con el Ejecutivo central sobre su gestión de la segunda oleada de COVID "tiene más de problema político que sanitario, porque Madrid estaba haciendo bien las cosas" hasta que, el pasado viernes, Pedro Sánchez decretó el confinamiento perimetral de la capital de España y de otras ocho localidades madrileñas. "Cuando estábamos aplicando medidas sensatas y justas que estaban dando resultados, el Gobierno decidió rápidamente cambiar su discurso e imponer un modelo distinto de confinamiento, que es muy perjudicial para la economía, que no resuelve el problema y que ha sido rechazado en los tribunales", asegura Díaz Ayuso.

En referencia a su tira y afloja con La Moncloa a finales de la semana pasada, la presidenta regional argumenta que la vitalidad económica de la Comunidad de Madrid hacía inviable tomar medidas concretas en 12 horas y bajo presión. "Necesitábamos tiempo para tomar una decisión seria", señala. "Le habíamos pedido al Gobierno más plazo para discutir las medidas que estábamos aplicando, que eran correctas y estaban dando resultados".

El Finantial Times se hace eco de las cifras del impacto económico que maneja la Puerta del Sol (la región pierde 18.000 puestos de trabajo y 750 millones de euros por cada semana de confinamiento) y valida el descenso de la tasa de infecciones presentado por Ayuso como la demostración de que sus restricciones por zonas sanitarias eran la respuesta adecuada a la pandemia.

No obstante, el corresponsal del Financial Times recalca los problemas del Gobierno madrileño para contratar rastreadores y recuerda que a mediados de septiembre Díaz Ayuso prometió distribuir en la región un millón de tests rápidos, de los que hasta el domingo sólo se habían aplicado 83.000 unidades. Algunos analistas achacan la bajada de la tasa de infecciones en la Comunidad de Madrid a la escasez de pruebas de detección y la escasa trazabilidad de los casos confirmados.

En un tono menos beligerante, la presidenta madrileña concede que sus disputas con el ejecutivo de Pedro Sánchez "no ofrecen el mejor mensaje" a la ciudadanía, y se muestra consciente de que "las cifras no son buenas, no podemos relajarnos, esto no ha acabado", sin especificar si solo se refiere a la pandemia o también a las tensiones políticas con el Gobierno central.