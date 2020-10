"¿Crees que solo ha habido 4.700 muertos en China?": Yibing habla sobre los datos de la COVID-19 en el mundo

Varios meses después de su última intervención, la colaboradora de El Hormiguero Yibing ha vuelto al programa de Pablo Motos para uno de sus intercambios culturales con China. Tras explicar que ha estado trabajando en una película durante los últimos meses, y después de comentar lo mucho que ha tomado el sol en las playas de Lanzarote, la colaboradora del programa de Antena 3 ha analizado la situación de la COVID-19 en su país.

Durante estos últimos meses, Yibing ha ido explicando la situación de la COVID-19 en su país para comparar la evolución de la pandemia en China y en España. Y el panorama es completamente diferente. Según ha dado a conocer la colaboradora del programa liderado por Pablo Motos, China llevaba 56 días consecutivos sin casos locales confirmados. La situación ha mejorado tanto que la sociedad tan solo tiene que llevar mascarilla en el transporte público.

Nueve millones de PCR en apenas cinco días: la solución de Qingdao para hacer frente a un brote de COVID

Sin embargo, durante estos últimos días se han registrado 12 nuevos casos locales en la ciudad costera de Qingdao. Por esa misma razón, y para frenar el avance de la enfermedad, el ayuntamiento local ha decidido realizar pruebas PCR a los nueve millones de habitantes de la ciudad. Todo ello en apenas cinco días, tal y como ha explicado la colaboradora ante la estupefacción de Pablo Motos y su invitado, Ignatius Farray.

Después de hablar sobre la situación de Qingdao, Pablo Motos le ha preguntado a su colaboradora sobre la cifra de fallecidos facilitada por las autoridades chinas desde el pasado mes de diciembre. Y es que, según recoge la Universidad de John Hopkins, China la nación número 49 en número de contagios después de haber contabilizado un total de 58.591 casos y 4.634 fallecidos durante estos últimos meses: "¿Tú te crees que solo ha habido 4.700 muertos?".

"¿Tú te crees que solo ha habido 4.700 muertos?": Yibing se moja sobre el número de casos confirmados en su país

Sin pensárselo dos veces, la colaboradora de El Hormiguero ha asegurado que "ni de coña". Bajo su punto de vista, el gobierno chino no dice la verdad respecto al número tanto de contagios como de fallecidos en su país. Pero no solo su gobierno: "Tampoco confío en el número de los demás países". Yibing considera que no hay ni un solo país que esté diciendo la verdad respecto al número de casos de COVID-19 en todo el mundo.

Desde que se registraran los primeros casos de COVID-19 el pasado mes de diciembre, las autoridades de los distintos países han confirmado más de 38 millones de casos en todo el mundo y 1.085.000 muertes. Principalmente en países como Estados Unidos, India y Brasil, donde se han registrado ocho, siete y cinco millones de contagios en los últimos meses, respectivamente.