El Barça, a recortar un 30% más la masa salarial

La situación económica del Barça es muy delicada y el club tendrá que volver a aplicar la tijera para rebajar de nuevo la masa salarial. Según ha podido saber el programa Què T’hi Jugues, de SER Catalunya, el nuevo recorte que debe afrontar la junta de Josep Maria Bartomeu es de un 30% de la masa salarial. Hasta mediados de la semana que viene, entre el 20 y el 21 de octubre, hay tiempo para construir la mesa de negociación dónde se va a tratar este asunto con todas las partes, y el 5 de noviembre es la fecha límite para llegar a un acuerdo. Si no hay entendimiento con los jugadores y trabajadores, el club aplicará de forma unilateral esta nueva rebaja salarial y si alguien quiere denunciar esta situación, que lo haga, aseguran fuentes del club.

El acuerdo no será fácil. Algunos jugadores entienden la situación y aceptan la rebaja, muchos no están de acuerdo y recelan de la forma de gestionar el club de esta directiva, y otros directamente ni contestan porque entienden que Bartomeu no es un interlocutor válido. Los jugadores, además, entienden que su relación laboral es especial y quieren una mesa de negociación diferente, no sentarse en la misma en la que se va a negociar la rebaja a los trabajadores del club. La semana pasada, el Barça les trasladó por carta a los jugadores esta petición, sin concretar las condiciones, y los jugadores han buscado un abogado laboralista de prestigio que les pueda representar en esta negociación.

El club ya está buscando fórmulas para recortar gastos con los salarios de los jugadores y por ejemplo, en las negociaciones para renovar a los jugadores, les ofrece un salario anual inferior a cambio de más años de contrato.