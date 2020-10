El enorme enfado de Karius cuando le recuerdan sus errores ante el Real Madrid

Los errores cometidos en la final de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid le siguen pasando factura al guardameta alemán Loris Karius. Primero le regaló una pelota a Karim Benzema, que no perdonó el tremendo fallo y acabó marcando para los blancos. Después no vio venir un disparo de Gareth Bale que también acabó en el fondo de la portería.

Ese día fatídico, el 26 de mayo de 2018, le sigue persiguiendo. Y cada vez que le preguntan, el malestar del exportero del Liverpool se sigue haciendo evidente. "Eso sucedió hace dos años atrás. He jugado 60 partidos desde entonces. Yo estoy aquí para jugar bien. Eso ya no tiene ninguna relevancia, lo he dejado atrás. Los únicos a los que les interesa hablar de ello es a la Prensa. Me aburre el tema", ha señalado a la web oficial de la Bundesliga, a la que ha regresado para jugar en el Unión Berlín después de un paso nada fructífero por el fútbol turco.

En cualquier caso, el portero trata de hacer una lectura no tan negativa de ese partido que parece haberle marcado para toda la vida. Según su relato, aquella actuación le sirvió para "ganar mucha experiencia, positiva y negativa, y ser más fuerte".

"Es una vergüenza"

De todos modos, Karius no oculta su frustración por el hecho de que casi nadie se acuerde ya de sus tiempos en el Mainz, en el que sus grandes actuaciones le llevaron a fichar por el Liverpool. "Las buenas actuaciones que tuve aquí ya se han olvidado. Es una vergüenza", asegura.

Respecto a la etapa que inicia regresando al fútbol alemán, el portero dice que quiere ponerse a "prueba" y demostrar que sigue siendo un buen guardameta para el campeonato de su país. "La Bundesliga siempre me ha gustado y conseguir algo con el Unión, que tiene un equipo joven, hambriento y que está en una situación similar a la que ya viví en el Mainz me convenció", asegura.

