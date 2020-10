Roberto Soldado se sincera: "En el Real Madrid no llevé la vida que debía"

El delantero del Granada CF Roberto Soldado ha hablado de su larga trayectoria en el fútbol profesional haciendo balance de sus diferentes etapas. A sus 35 años, reconoce sentirse "rejuvenecido" desde que fichó por el conjunto nazarí en el verano de 2019, aunque admite que sus inicios no estuvieron bien gestionados.

"En el Real Madrid no llevé la vida que debía, no estaba preparado para llevar esa vida", confesó en su entrevista a Club del Deportista. Con los blancos dio sus primeros pasos en Primera División y asumió no haber "aprovechado esa oportunidad" debido a sus hábitos. "No descansaba, no comía como tenía que comer, no era consciente de que era casi profesional ya con 17 o 18 años y no lo supe llevar", amplió.

Roberto Soldado celebra un gol con la camiseta del Real Madrid / Getty Images

Del interés madridista en su figura se enteró en el patio del colegio. Su padre le avisó de que Vicente del Bosque iría personalmente a verle jugar tras varios años de seguimiento y finalmente se concretó. "No me arrepiento para nada, fue una de las mejores decisiones que he tomado", aseveró Soldado a pesar de que su adaptación a la capital "costó muchísimo" porque "era un niño muy familiar".

Lejos de olvidar este pasado, el de Gandía utiliza su "difícil" historia para instruir a los jóvenes talentos de la actualidad. "Hay que tener los pies en el suelo y ser consciente de la oportunidad que te están brindando", apuntó en su conversación, rescatando que hay jugadores con "talento especial" que no han podido dar su "máximo rendimiento" por no cuidarse.

"Decía 'no sé qué hacemos aquí, creo que ya es hora de parar'"

Casi dos décadas después, Roberto Soldado habló de sus temporadas en el Valencia CF como su mejor etapa profesional "siendo el referente de un club tan grande". Fue el precedente de unos cursos de altibajos en Inglaterra y Turquía donde llegó a plantearse que era "hora de parar": "Le decía a mi mujer 'no sé qué hacemos aquí'".

Ahora, en Granada, su forma de pensar ha cambiado, se siente "rejuvenecido mentalmente" y asegura que le quedan "muchos años por delante". De la mano de Diego Martínez, Soldado ha vuelto a "disfrutar mucho del fútbol".