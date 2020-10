La 'indirecta' de Griezmann a Koeman: "Deschamps sabe dónde ponerme"

Un gol de Kylian Mbappé a diez minutos para el final dio la victoria a la selección francesa en su visita a Croacia (1-2) y dejó sin opciones a la vigente subcampeona del mundo en la Liga de Naciones, mientras que en el mismo grupo Portugal doblegó (3-0) a Suecia con mucha autoridad sin Cristiano Ronaldo, que ha sido positivo por coronavirus.

En el estado Maksimir, el equipo de Didier Deschamps hizo un 2x1: se llevó los tres puntos cuando daba por bueno el empate y eliminó a la siempre temida Croacia. El triunfo comenzó con un gran gol de Antoine Griezmann, que fusiló al meta ajedrezado dentro del área y su disparó besó las redes después de tocar el larguero.

Los de Zlatko Dalic, con Modric los 90 minutos, igualaron el partido con remate espectacular de Nikola Vlasic, que batió a Hugo Lloris con el exterior de la bota. El empate -sin embargo- no fue el resultado final porque Francia enhebró la mejor jugada del encuentro en el segundo y definitivo tanto. Un envío en largo que conectó Digne terminó en las botas de Mbappé, que marcó de primeras.

Mensaje de Griezmann a Koeman

Antoine Griezmann habló tras el partido dejó algún mensaje que otro para el Barcelona: "Aquí me siento bien, me encuentro bien, porque el entrenador (Deschamps) sabe dónde ponerme y, por lo tanto, me beneficio de ello, así como de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros”, dijo el delantero.

"Creo que marqué uno de los mejores goles de mi carrera. Puse toda mi fuerza en el tiro. Si se hubiera ido a las gradas, me hubiera dado lo mismo, pero por suerte entró en la portería”, explicó el azulgrana.

Francia suma diez puntos en el grupo 3, los mismos que Portugal, que no tuvo problemas para acabar con Suecia (2-0) pese a la ausencia por COVID-19 de su líder, Cristiano Ronaldo. Los 'tugas' ganaron con goles de Bernardo Silva y Diego Jota, que marcó un doblete, para rubricar su gran actuación. Los suecos dijeron adiós a todas sus opciones.

Deschamps: "Griezmann es mejor que esté en su posición"

El seleccionador nacional de Francia, Didier Deschamps, mostró su parecer sobre el actual momento que está viviendo Antoine Griezmann en el FC Barcelona y aseguró que el delantero "nunca se queja" de dónde juega, pero que para que pueda ofrecer "todo su potencial es mejor que esté en su mejor posición", que sería en su opinión algo más centrada y no en banda.

"Hablo con él y le veré más tarde, pero estoy seguro de que no está contento con esta situación (en el FC Barcelona)", indicó Deschamps este martes en rueda de prensa. "Antoine nunca se queja, pero para dar todo su potencial siempre es mejor que un jugador esté en su mejor posición", añadió.