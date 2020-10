La emotiva carta de Miquel Socias a su copiloto Laura Salvo tras fallecer en un accidente de rally

La copiloto valenciana Laura Salvo falleció este sábado a los 21 años de edad mientras disputaba el Rally Vidreiro-Centro de Portugal, la quinta cita del campeonato nacional luso, después de un fatal accidente que le costó la vida tras impactar con otro vehículo de la prueba.

"Luto en el automovilismo español por el fallecimiento de la copiloto Laura Salvo, que ha perdido la vida en Portugal mientras disputaba un rally. Nuestro más sentido pésame a todos sus familiares y seres queridos. Descansa en Paz, querida Laura", indicó la Real Federación Española de Automovilismo al conocer la trágica noticia.

— Real Federación Española de Automovilismo (@RFEdeA) October 10, 2020



Nuestro más sentido pésame a todos sus familiares y seres queridos.



Descansa en Paz, querida Laura. https://t.co/7mvNwjPrRh — Real Federación Española de Automovilismo (@RFEdeA) October 10, 2020

La despedida de su piloto

El joven balear Miquel Socias corría en el Rally de Vidreiro junto a Laura. Actualmente, el piloto se encuentra hospitalizado, pero no ha podido evitar escribir unas emotivas palabras en sus redes sociales a modo de despedida para su compañera:

Laura Salvo y Miquel Socias, recogiendo un premio / EFE

“Tú, tú me enseñaste cómo entrar en este mundo, haciéndome creer que era mucho mejor que los circuitos. Me lo creí. Todo este tiempo me has dejado disfrutar a tu lado, nunca lo olvidaré. Te comenté un día que si no te llevaba a mi lado, me costaría mucho coger confianza con mis notas. Con un copiloto distinto nada sería lo mismo. Eres una persona increíble, alegre, trabajadora, muy profesional con tu trabajo, nunca pude quejarme de nada. Tienes a toda la gente de tu entorno, de tu mundo, que estará día tras día recordándote, al igual que yo. Recuerdo aquellas palabras que me decías, que hacías para que creciera y me motivara antes de cada tramo; tu risa contagiosa después de cada especial, tus consejos, tus miradas. Cuando terminábamos cada reconocimiento e íbamos al tramo de enlace me decías ‘dj ponme música’. Gracias por hacerme disfrutar tanto este tiempo. De verdad que conseguiste mi confianza y mi corazón desde el mismo día que nos conocimos. Después de lo ocurrido, me va a costar seguir adelante sabiendo que no estarás físicamente a mi lado. Aunque estoy seguro que me darás esos consejos desde arriba si algún día sigo en esto. Te has quedado gran parte de mi corazón, siempre te llevaré conmigo. Gracias por ser como eres. NUNCA FUIMOS ÁNGELES. Te quiero”.

El mundo del deporte se rinde ante Laura

El mundo del deporte español ha reaccionado con consternación al conocer la noticia de la muerte de la copiloto valenciana Laura Salvo, de 21 años, al sufrir un accidente en el rally de Vidreiro, en la localidad de Marinha Grande, en la región Centro de Portugal.

- Carlos Sainz, bicampeón del mundo de rallys: Hoy es un día muy triste para el mundo de los rallyes, por el accidente y el fallecimiento de Laura Salvo. Quiero mandar un fuerte abrazo a su familia y amigos!! D.E.P

- Carlos Sainz jr, piloto de F1: Muy consternado por la noticia del fallecimiento de la copiloto Laura Salvo durante el Rally Vidreiro en Portugal. Todo mi apoyo y cariño a sus familiares y amigos. D.E.P Laura -

- Pau Gasol, jugador de baloncesto: Siento mucho el fallecimiento de la copiloto Laura Salvo en el Rally Vidreiro en Portugal. Mis sinceras condolencias a sus familiares y amig@s. Todo mi apoyo en estos momentos tan difíciles Manos palma contra palma

- Valencia CF: El Valencia CF desea expresar sus públicas condolencias a familiares y allegados de Laura Salvo, copiloto valenciana de tan solo 21 años, que ha perdido la vida en un accidente en el transcurso del Rally Vidreiro en Portugal. DEP

- José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deportes: Qué tragedia! Ha perdido la vida Laura Salvo en el rally Vidreiro-Centro de Portugal. Licenciada en Derecho, con vocación de servicio público (quería ser policía nacional), joven y gran deportista. Cuánto lo siento! Mi más sentido pésame a su familia y amigos. D.E.P

- Real Federación Española de Automovilismo: Luto en el automovilismo español por el fallecimiento de la copiloto Laura Salvo, que ha perdido la vida en Portugal mientras disputaba un rallye. Nuestro más sentido pésame a todos sus familiares y seres queridos. Descansa en Paz, querida Laura.

- Federación de automovilismo de la Comunidad Valenciana (FACV): La vida puede llegar a veces a ser muy injusta. Lamentablemente, ha fallecido Laura Salvo mientras hacía lo que más le gustaba: copilotar. DEP. Su sonrisa nos iluminará desde el cielo a partir de ahora.

- Comité Olímpico Español: Nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de Laura Salvo, copiloto valenciana de 21 años, que ha fallecido tras un accidente en el Rally Vidreiro en Portugal. Descansa en paz, Laura.

- Pedro de la Rosa, expiloto de F1: DEP Laura Salvo. Gran copiloto de rallies que nos ha dejado hoy. A todos sus familiares y amigos, un abrazo de ánimoCorazón rojoCara pensativa.

- Antonio García, piloto: Laura Salvo... Mi más sentido pésame a familiares y amigos. Gane o pierda, le dedicaré mi carrera de esta noche.

- Federación Madrileña de Automovilismo: Tristeza y consternación. Laura Salvo, copiloto valenciana, perdía la vida en la mañana de hoy durante la disputa de un rallye en Portugal. Vaya nuestro mensaje de ánimo a familiares y amigos. El automovilismo está de luto con este terrible suceso. D.E.P.

- Rally Blendio Princesa de Asturias: Hoy es un día triste para el automovilismo español, nos ha dejado la joven copiloto Laura Salvo. Desde aquí queremos dar nuestro más sentido pésame a toda la familia, amigos y equipo, a quienes esperábamos aquí en solo dos semanas. Descansa en paz Laura.

- RallyRACC: Hoy nos ha dejado la joven copiloto del VolantRACC, Laura Salvo. Nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y equipo. Descansa en paz Laura.

- Surhayen Pernía, piloto de rallys: Gracias Laura. Por tu simpatía, el amor que desprendes hacia toda tu gente, el cariño que regalas siendo tu misma. Dejas huella en todo aquel que te conoce porque enamoras; es difícil no hacerlo Todos deseamos tener una Laura a nuestro lado, en la vida o copilotando. La mía, se fue. Mi pésame a su querida hermana María, a Nerea, su padre y su madre, familiares y amigos. Muchos ánimos a su piloto Miguel.

- José Antonio 'Cohete' Suárez, piloto de rallys: Hoy hay un nuevo ángel en el cielo, siempre sonriendo y apasionada por los Rallyes, así te recordaré. Un beso enorme Laura nos volveremos a ver por allí arriba. DESCANSA EN PAZ. Un abrazo enorme Gabi, María, Nerea y toda la familia.

- Sergio Vallejo, piloto de rallys: Sin palabras. DEP LAURA. Un abrazo inmenso a su padre Gabi, a María y a toda su familia.