"La alimentación es el mayor riesgo de coronavirus y nadie está hablando de ello"

A estas alturas de la pandemia, en plena segunda ola de coronavirus, todo el mundo tiene claro que las personas con enfermedades cardiovasculares o problemas respiratorios tienen mayores riesgos en caso de contagiarse con el virus. No se habla tanto de otras dos patologías que suponen la misma amenaza para la vida del paciente con covid: la diabetes y la obesidad. La endocrina Mariela Glandt ha hecho un llamamiento en una entrevista a la BBC para que se tenga en cuenta el papel que juega la alimentación en esta pandemia y hasta qué punto está en nuestras manos prevenir futuros riesgos: "Hay una epidemia que está agravando el coronavirus y es que comemos comida de baja calidad", afirma.

La médico explica que las personas con diabetes u obesidad sufren del síndrome metabólico, "que aparece una y otra vez como factores de riesgo para la muerte por coronavirus". Ocurre cuando concurren tres de estos cinco elementos: alta presión, azúcar alta, obesidad, triglicéridos altos y colesterol bueno bajo. "Solo el 12% de los adultos estadounidenses no tiene ninguno de estos síntomas, según los estudios. Por lo menos entre el 60% y 70% de la población tiene este síndrome", asegura Glandt, alertando del alto porcentaje que está en riesgo. "En los últimos años comemos comida con tanta azúcar y tantos aceites vegetales que no es realmente comida. Eso nos ha enfermado", llega a afirmar.

Mariela Glandt está convencida de que podemos controlar el riesgo de forma mucho más fácil de lo que uno piensa y se puede "revertir en cuatro semanas": "Hay buenos estudios que lo demuestran y yo tengo cientos de pacientes que lo demuestran", señala. La clave está en comer la que denomina "comida real" y no industrial y así, bajar la inflamación provocada por el síndrome metabólico que hace que, en caso de contagiarse por coronavirus, el "cuerpo que no está en las mejores condiciones, enferma gravemente".

Claves para comer bien

La endocrina tiene una regla básica: "Si no puedes leer lo que está escrito en el paquete no lo compres. No te hará bien". Eso pasa por comer todos los alimentos "orgánicos" que se pueda: "Verduras, pollo, pescado, carne, huevos, productos lácteos y grasos. Todo lo que es bajo en grasas es alto en azúcar y eso no nos hace bien. Puedes agregar café… pero casi no hace falta ir a la zona central del supermercado, que es donde está generalmente todo lo industrial. Todo lo que está cerca de las paredes, generalmente es comida más real".

El peligro de los zumos

La doctora también habla de la falsa creencia de que, al tomar un zumo de fruta, estás tomando algo que te hace bien. "Nada te sube más rápido el azúcar que un zumo. Por ejemplo, en uno de naranja y hay cinco piezas de fruta exprimidas que son puro azúcar y agua. Pregúntale a un diabético qué le pasa cuando toma un vaso de zumo de naranja. El azúcar en sangre se le dispara", recuerda. Ese es el motivo por el que ella elimina los zumos de la dieta de sus pacientes cuando les trata: "Es el caramelo de la naturaleza".

Glandt pide "tomar conciencia de lo que introducimos en el cuerpo". Recuerda que "cuando apareció la agricultura empezamos a comer más carbohidratos, pero no azúcar, que sólo estaba en las frutas y en la miel" e insiste: "Esto de comer azúcar todo el tiempo nos está enfermando".