Margarita Del Val, muy dura con la situación actual: "Vamos a volver al confinamiento domiciliario estricto"

La viróloga Margarita del Val ha vuelto a ser contundente sobre la situación epidemiológica que atraviesa España, que casi lidera la segunda ola de coronavirus en Europa. En esta ocasión, la investigadora del CSIC no se ha andado con rodeos y ha sido clara: "Me temo que vamos a tener que volver al confinamiento domiciliario muy estricto, tal y como estamos y si no hay voluntad de comprender las medidas y de aplicarlas", ha señalado en una entrevista en eldiario.es.

La científica analiza la desescalada de junio y lamenta que fuera tan rápida y se nos hayan olvidado tan pronto las medidas de seguridad. "Nos hemos dedicado a la hostelería, a comer, a beber, perdiendo la distancia y quitándonos la mascarilla antes de sentarnos", ha argumentado, insistiendo en la falta de cuarentenas preventivas a la vuelta de las vacaciones para evitar la transmisión del virus en caso de contagio. "Al compartir el plato de aceitunas, no nos lo tomamos en serio", ha señalado.

Y es que haciendo una comparación con las medidas que han adoptado otros países europeos, es evidente que en España se podrían haber aplicado unas medidas más efectivas. "En otros países no han abierto interiores de bares, o no han abierto discotecas. En Italia tienen multas por no llevar bien la mascarilla en interiores que pueden incluir la cárcel. Cosas así no se ven, pero son importantes", ha destacado Del Val. Y ha recalcado que "se podría haber hecho durante todo el verano aquí y no habríamos llegado al otoño tan cargados de casos".

"El virus no va a parar"

Por ello, la viróloga ha vaticinado un mal presagio para los meses de invierno. "Al virus no lo para nada, solo lo paramos con varias medidas. Si no se paró en verano, que nadie piense que por eso se parará en otoño. Tampoco se va a esperar a la temporada de gripe, que es diciembre, enero y febrero. Va a seguir ahora, y más lanzado", ha subrayado muy contundente.

Y hace un llamamiento a las autoridades para que cambien de estrategia y se adopten medidas más efectivas. "Creo que en Madrid se tendrían que haber aplicado las medidas a primeros de septiembre. Me parece que llegan tarde y me parecen insuficientes", ha criticado, y señalaba que "si nosotros seguimos con las mismas medidas de verano y nos enfrentamos con ellas al otoño, iremos muy mal".

Asimismo, Del Val daba algunas recomendaciones para relajar el impacto de la segunda ola, que, según ella, ya llegamos tarde. "Una es hacer más trabajo en casa, nada de empresas con trabajo presencial, que sea el mínimo necesario, o si es posible, nada", ha comentado. Aunque no ha podido dar un mensaje esperanzador, pues cree que el confinamiento domiciliario de marzo se volverá a repetir: "Si es la única opción que funciona porque las demás no se aceptan y no funcionan, será la que habrá que tomar".

"La única manera será un confinamiento total"

Preguntada por el comportamiento de los ciudadanos en el Puente del Pilar, ha criticado la falta de responsabilidad individual: "Somos un poco irresponsables y me parece un nuevo indicio de que la única manera será un confinamiento total", ha insistido. Y asegura que desde que comenzó la desescalada, "se ha transmitido una sensación de excesivo control".

"Mensajes tales como 'hemos vencido a la pandemia' deberían haber sido matizados: 'hemos vencido a la primera oleada, nos merecemos esa medalla, pero nos queda mucha pandemia por delante'", concluye la viróloga animando a la población a cumplir las medidas y prevenir la transmisión del coronavirus.