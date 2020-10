Cataluña cierra bares y restaurantes esta medianoche sin esperar el aval de los jueces

La Generalitat cerrará bares y restaurantes esta media noche, sin esperar el aval de los jueces. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha anunciado que no se pronunciará hasta mañana sobre las drásticas medidas aprobadas por el gobierno catalán para intentar frenar la escalada de contagios. Pero el ejecutivo no va a esperar y va a publicar en el Diario Oficial de la Generalitat, en el DOGC, la resolución para que entre en vigor esta madrugada, pese a no contar con el aval de la Justicia.

En un comunicado, el gobierno explica que sobre la una de esta madrugada publicará la resolución con el cierre de bares y restaurantes y la reducción de aforo en tiendas, centros comerciales, cines y teatros. Sólo dejará en suspenso, hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia, los tres aspectos que afectan derechos fundamentales: la prohibición de reuniones de más de 6 personas, la suspensión de la actividad presencial en las universidades y la limitación de aforo en las actividades de culto.

A riesgo de tener que rectificar cuando se pronuncien los jueces, el gobierno ha decidido aplicar estas medidas porque asegura que son urgentes para intentar frenar la expansión de la Covid lo antes posibles, aunque el resto de medidas adoptadas por la Generalitat tendrán que esperar a la autorización judicial.

En este sentido, el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, ha defendido esta tarde en rueda de prensa las medidas restrictivas anunciadas el miércoles ante el incremento de los indicadores de la pandemia de coronavirus: "No contemplo nada más que no sea su ratificación". Sin embargo, no ha querido concretar cuándo entrarán en vigor porque, a su juicio, su opinión está poco fundamentada en el marco jurídico pero ha reivindicado que las restricciones "no afectan a ningún derecho fundamental".

En este sentido, el secretario de Salud Pública ha defendido dichas medidas entre las que destacan el cierre de bares y restaurantes, la limitación al 30% del aforo en comercios y la suspensión de las competiciones deportivas no profesionales por un periodo inicial de 15 días, entre otras.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido al Govern este jueves que subsane "defectos de forma" de la resolución para cerrar bares y restaurantes, ya que el documento no incluye firma, ni número de resolución ni fecha, ha informado el tribunal catalán en un comunicado. Como el TSJC todavía no se ha pronunciado sobre las aclaraciones que el Gabinete Jurídico de la Generalitat le ha hecho llegar este jueves por la mañana, están a la espera de que lo haga en el día de mañana.