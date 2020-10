Chano Domínguez: "El Premio Nacional es un reconocimiento a los músicos de mi generación"

El jurado del Premio Nacional de Músicas Actuales 2020, dotado con 30.000 euros, ha galardonado este viernes al músico y pianista Sebastián ‘Chano’ Domínguez. Un reconocimiento a su “estilo muy personal” y “su larga trayectoria de cuatro décadas dedicadas a la música, como compositor, intérprete y arreglista”, que lo han llevado a ser “uno de los más grandes representantes del jazz-flamenco”.

El Premio Nacional de Músicas Actuales reconoce a Sebastián Domínguez Lozano ‘Chano Domínguez’ (Cádiz, 1960) como un "pionero en la creación, divulgación y fidelización de este género tanto a nivel nacional como internacional". El jurado destaca además “sus numerosas colaboraciones con otros grandes artistas y proyectos nacionales e internacionales, como ponen de manifiesto sus últimos trabajos: Chano y Colina, junto a Javier Colina; Paramus con Hadar Noiberg y A bola de nieve, junto a Martirio”.

Domínguez ha recibido la noticia en Portugal, una de las paradas de su gira europea, y en declaraciones a la SER, explicaba que este premio supone "un reconocimiento a toda es labor, no solo mía, sino de más músicos de mi generación, hemos venido trabajando desde hace más de 40 años, que es hacer una música en la se incluye tu cultura totalmente".

El músico, que dice estar "muy emocionado", señala que su música "está siempre inspirada por los ritmos de mi tierra y mi crianza en Andalucía" y, echando la vista atrás sobre estas cuatro décadas de trabajo, dice que "lo volvería a hacer todo exactamente igual". Domínguez, de formación autodidacta, añade que "es un regalo que la vida me haya permitido hacer todo lo que he hecho y de la manera en que lo hecho, yo solo he querido tocar, pasármelo bien y llevar alegría y reflexión a la gente que viene a los conciertos".

Sobre Chano Domínguez

A los ocho años sus padres le regalaron su primer instrumento, una guitarra flamenca, y a los dieciocho ya había formado su primer grupo, CAI, con el que grabó tres discos para la compañía CBS. En los 80 Chano dio el salto al panorama jazzístico internacional, con el grupo Hiscadix, ganador de la Primera Muestra Nacional para Jóvenes Intérpretes celebrada en Palma de Mallorca en 1986. Más tarde, participaría en otros certámenes internacionales en Suecia, Alemania y Bélgica. En 1990 llegó a la final del concurso Internacional de Piano Martial Solal, celebrado en París. Su estilo fue elogiado por músicos como Richie Beirach, Bill Dobbins, Joe Henderson y Kenny Werner, con los que tuvo oportunidad de estudiar en diferentes seminarios.

En 1992 formó su propio Trío, con la idea de fusionar los ritmos del flamenco (alegrías, soleás y bulerías) y las formas musicales del jazz, y editó su primer trabajo en solitario: Chano. Los años siguientes serían de colaboraciones clave junto a reconocidos artistas como Michel Camilo, Jorge Pardo y Martirio, con la que grabaría Coplas de madrugá y posteriormente Hecho a mano, un disco clave en su madurez estilística. En diciembre de 1997 apareció su disco en directo Piano Solo. La década continuó con colaboraciones nacionales e internacionales: participó en el disco Lorquiana de Ana Belén y produjo y dirigió Tú no sospechas, de la compositora cubana Marta Valdés. El siguiente disco de Chano fue el premiado Imán, en el que contó con la colaboración de Enrique Morente, Luis de la Pica y Blas Córdoba junto a su habitual trío.

Más tarde participaría en el proyecto de Fernando Trueba Calle 54, en la que Chano era el único músico español junto a artistas como Tito Puente, Gato Barbieri, Chucho Valdés, Paquito D’Rivera, Jerry González, Michel Camilo o Eliane Elías. En 2002 grabó Oye como viene, disco fue nominado a los Premios Grammy en la categoría de Jazz Latino. Durante el 2002 Chano realizó varias giras por Europa y América con su sexteto, junto a los artistas de la película Calle 54, presentándose en los festivales de Montreux y Estambul y en ciudades como Washington, Los Ángeles o Philadelphia.

En 2003 efectuó una gira por los EE UU y fue invitado por Wynton Marsalis para actuar en el Lincoln Center de Nueva York, presentando su nueva composición De Cádiz a Nueva Orleáns para sexteto de jazz-flamenco y Big Band. Actuó también en los Festivales de Chicago y San Francisco y, durante este periodo, editó varios discos: Con alma, Chano Domínguez 1993-2003, Acoplados y Acércate más.

En su búsqueda de nuevos retos, intervino en el espectáculo de ballet que reunía El sombrero de tres picos de Manuel de Falla y El café de chinitas de Federico García Lorca. En esa misma etapa, actuó en el Auditorio Nacional de Madrid junto a la Orquesta Nacional de España con su obra De Cádiz a Orleans.

En 2006, crea su New Flamenco Sound, una nueva visión de la fusión del jazz y el flamenco, que incorpora nuevos instrumentos como los teclados y la guitarra eléctrica. Más tarde llegarían, Quartier Latin, junto a Paquito D’ Rivera y Piano Ibérico, en el que interpreta las composiciones de Granados, Falla y Mompou; Kind of Blue, nominado a un Grammy en 2012. Entre sus últimos trabajos destaca Chano Revisited, su debut como compositor de música sinfónica.