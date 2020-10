La ciencia responde: ¿Da sueño ver ciclismo por la televisión?

No es raro que un fin de semana de estos salgamos a comer por ahí, nos metamos un bisonte entre pecho y espalda y al volver a casa haya ciclismo. De hecho lo más normal en este otoño tan raro es que haya ciclismo, ya que todas las grandes pruebas se han retrasado. Así que es habitual que pongamos la tele y acabemos viendo una etapa durante unos minutos, unos minutos hasta que nos quedamos totalmente groguis y sin conocimiento.

¿Da sueño ver el Tour de Francia por la televisión? Hemos intentado responder a esta pregunta y la realidad es que la ciencia no lo certifica, el ciclismo por la tele no es un somnifero probado, pero es verdad que ayuda, pone de su parte. "Ese ruido de fondo es un ruido blanco, puede ayudar a concebir el sueño", nos explica la científica María Ángeles Rol, que no echa toda la culpa de esas siesta al ciclismo, pero si deja claro que puede ayudar.

"Es una realidad que al poner la tele y ver a los ciclistas sudando y subiendo puertos enormes, pues nos quedamos fritos, eso no lo podemos negar", resume la neurocientífica Raquel Marín, que tampoco cree que el Tour por la tele nos haga abrazar a Morfeo, pero a esas horas y con el estómago llego, desde luego que ayuda.

¿Es porque el ciclismo es aburrido? No, para nada. Eso nos explica el narrador del ciclismo en la SER, Íñigo Markínez, que cree que con las cifras de audiencia que tiene y la cantidad de gente que va a ver los finales de etapa, es imposible que sea un deporte somnífero. ¿Y vosotros? ¿qué pensáis? Nos queda el Giro y La Vuelta Ciclista, así que va a ser un otoño lleno de siestas.