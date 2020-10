Pedro Sánchez invita al PP a negociar la renovación del CGPJ "hoy mismo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este viernes en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas. Sánchez ha explicado que la acción conjunta ante la pandemia ha centrado buena parte del contenido de la reunión, tanto en lo que se refiere a los planes de vacuna como a las medidas de prevención coordinadas.

Sánchez también ha solicitado, junto a otros países, que se acelere la tramitación del Fondo Europeo de Recuperación para poner en marcha lo antes posible las políticas de reactivación de la economía.

Reforma judicial

Preguntado por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las críticas surgidas en la Comisión Europea ante la propuesta de reforma legislativa que han planteado PSOE y Unidas Podemos —que no suman mayoría absoluta en el Congreso—, Sánchez ha asegurado que todo tiene "fácil solución" si el PP vuelve a la "senda de la responsabilidad" y ejerce sus funciones constitucionales. El presidente ha recordado que los populares llevan dos años bloqueando la renovación de los órganos de gobierno.

"Nosotros, como poder ejecutivo, le decimos al PP que estamos abiertos a sentarnos a negociar hoy mismo bajo las premisas sentadas en el mes de julio —un acuerdo al 99%— y rotas inexplicablemente por el PP, como ya pasó tras el acuerdo de 2018. Es lo que queremos", ha dicho.

Sánchez ha asegurado que no le parece responsable que el PP plantee bloquear la renovación del PP durante los cuatro años de legislatura. "Esta disyuntiva no es sostenible en el tiempo. No podemos tener el órgano de gobierno de los jueces durante seis años y que siga nombrando jueces. Y si el PP vuelve a perder las elecciones, ¿entonces qué? Yo creo que los ciudadanos lo entienden".

Sánchez ha asegurado que el Gobierno muestra "respeto absoluto ante las declaraciones de la Dirección General de Justicia" de la Unión Europea, pero ha denunciado la estrategia que Pablo Casado ha impulsado desde la oposición, utilizando su influencia en estamentos europeos para lo que, según Sánchez, supone ir en contra de los intereses de España.

"No es de recibo que el CGPJ siga reflejando las mayoría de 2011, cuando había mayoría absoluta del PP. ¡Que estamos en 2020! Si se es constitucionalista, se cumplen del primero al último artículo de la Constitución".

Cuenta atrás hacia el 'brexit'

Los líderes europeos también han hablado del brexit. "Quedan poco más de 10 semanas para que se produzca la fecha de salida y todavía quedan temas pendientes que negociar y trabajar", ha dicho el presidente. "Queremos tener las mejores relaciones con el Reino Unido, pero el acuerdo no puede ser cualquier acuerdo y uno de los temas importantes es el funcionamiento del mercado único".

Cambio climático

Sánchez también ha dado cuenta de que "la transición hacia la neutralidad climática" ha sido otro de los puntos abordados en la reunión del Consejo. "España comparte esos objetivos y se sitúa a la vanguardia de esa ambición climática. Es una oportunidad ante el nuevo liderazgo que puede surgir tras la pandemia".

Diplomacia europea

En lo que se refiere a política exterior, Sánchez ha explicado que España sigue apoyando "el diálogo constructivo con Turquía" y que también se han abordado asuntos como el del opositor ruso Alexéi Navalni, el conflicto en Nagorno Karabaj o las relaciones entre la Unión Europea y África.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) han iniciado este viernes la segunda jornada de su cumbre en Bruselas. En la primera jornada, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea instaron a proseguir la labor de coordinación general "basada en los mejores conocimientos científicos disponibles" frente a la COVID-19, en aspectos como las cuarentenas o las restricciones a viajes desde fuera de la UE. Esa petición a la Comisión y a los Estados miembros se produjo después de que los lideres de los Veintisiete hayan evaluado "la situación epidemiológica actual, que no tiene precedentes y es muy preocupante", según el texto de las conclusiones publicadas al final de la primera jornada de la cumbre europea que se celebra este jueves y viernes en Bruselas.