En busca del gato escondido en la fotografía: ¿cuánto tiempo tardarás en dar con él?

El gato no destaca por su habilidad para camuflarse con su entorno como, por ejemplo, su primo el leopardo de las nieves. A pesar de que algunos cuentan con una coloración que les puede ser de ayuda en escenarios concretos, no suelen desaparecer de la escena como otros animales que hemos visto durante estos últimos meses. Sin embargo, sí que disponen de un sigilo sobrenatural y una habilidad para esconderse en los lugares más recónditos de la casa.

Una habilidad que ha llevado a muchas personas a pensar que su gato ha desaparecido a pesar de que no haya salido de las cuatro paredes de su casa. Si eres una de esas personas, es bastante probable que consigas dar con el gato que te hemos mostrado hace unos segundos con facilidad. En dicha fotografía podemos ver una serie de elementos entre los que se encuentra un gato.

¿Dónde está el gato? Te recomendamos que te pongas en la piel del felino

No obstante, y dado que está bien escondido, es un poco complicado dar con él. Entre otras cosas, en esta imagen podemos distinguir una lavadora, una puerta y unas cajas. También un extintor, un armario y una serie de objetos que nos pueden despistar a la hora de dar con el animal. El gato podría haberse escondido en la lavadora en el armario. También podría haberse metido en el interior de una caja e incluso subirse al extintor.

¿Has conseguido dar con él? Para ayudarte con este reto te recomendamos que te pongas en la piel del felino. ¿Dónde te gustaría estar? Si tienes un gato en casa probablemente ya lo sepas. Y es que, a pesar de que le hayas comprado un rascador con mil y una funciones, el gato siempre preferirá la caja en la que venía. Por esa misma razón, y como no podía ser de otra forma, el gato está escondido en el interior de la caja.

El gato estaba en la caja. / Reddit

Enfréntate a otro reto

En esta ocasión, la comunidad de Reddit nos invita a encontrar a un pequeño gato escondido en una fotografía en la que, a simple vista, tan solo podemos ver a un perro. Un cachorro de labrador, tumbado sobre la alfombra de su salón, que está entretenido con la correa con la que sale a pasear cada día. Pero no está solo. Si nos fijamos en cada uno de los detalles que componen la fotografía, nos encontraremos una visita inesperada.

¿Puedes dar con el gato escondido? / Reddit

En la imagen en cuestión nos encontramos también con un pequeño gato que no le quita el ojo a su amigo. ¿Has podido dar con él? Si todavía no has localizado al gato, te recomendamos que te fijes en el sofá. No, no está entre los cojines. Tampoco en el reposabrazos. Busca bien. ¿Todavía nada? A continuación te ofrecemos una imagen en la que podrás descubrir la respuesta. Mientras el perro jugaba con la correa, el gato estaba bajo el sofá mirando fijamente a su amigo. Sin embargo, y dado que estaba bastante oscuro, ha sido mucho más complicado dar con él.